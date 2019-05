El interés de los Sánchez Arsénico por diversión Batet ya ha mostrado su peor cara, el partidismo. Y lo peor es que lo ha hecho al estilo Puigdemont: con trucos de magia MARÍA JOSÉ POU Viernes, 24 mayo 2019, 08:31

Al PSOE se le está pegando la picaresca. Quien con trileros se acuesta, trilero se levanta. Y cuando está en ciernes un proceso electoral, no hay que dejar de hacer campaña ni un minuto siquiera, pues no se sabe nunca dónde puede estar el voto robado al Mal. Así, en apenas 48 horas ya sabemos a qué atenernos con el nuevo entorno político: nada más chavista que un Legislativo al servicio del Ejecutivo. Izquierdas Unidas se sentirán esperanzadas. El problema de Mertixell Batet, con su empeño por servir a los intereses de los Sánchez, Pedro y Jordi, es que marca un estilo pobre y sesgado en un cargo relevante. No lo digo porque sea una de las máximas autoridades del Estado sino porque su rol, aun con defectos, suele asociarse el tono que tendría un presidente de la República: con todos y con nadie, ecuánime, con marcada conciencia de servicio público, neutralidad y sentido de Estado. Hasta ahora, con sus luces y sombras, la mayoría de presidentes y presidentas del Congreso de Diputados y Diputadas lo han conseguido. En cambio, Batet ya ha mostrado su peor cara, el partidismo. Y lo peor es que lo ha hecho al estilo Puigdemont: con trucos de magia. Todos sabemos que no tiene que consultar a nadie para aplicar el reglamento de la Cámara, tal y como le ha recordsdo el Tribunal Supremo, pero sabe que le viene mal a su Amado Líder y se encarga de buscar excusas para que no tener que decidir antes del domingo. Ahora se entiende que un partido socialista que cuenta entre sus filas con gente mucho más adecuada para el perfil institucional de la presidencia de las Cortes, haya escogido a alguien con tan poco fuste. Un Borrell habría sido mejor opción en un estado de gravedad cero, no en el mundo real del filibusterismo sanchista.

Batet en el Legislativo y Calvo en el Ejecutivo son las adláteres del presidente para que nada le desvíe de su necesidad intrínseca de demostrar, día tras día, que él estaba llamado desde lo Alto a volar en Falcon y que su vida política consiste en la vendetta de niño humillado: que se traguen sus maldades quienes le hicieron bullying en el patio del recreo del partido. Que le vean triunfar cuando lo quisieron hundido. Si para eso ha de pasar por el aro del independentismo, lo hará. Aunque sus colaboradoras tengan que estirar plazos en lo que haga falta. Ayer Carmen Calvo se indignaba por las dudas acerca de Meritxell Batet y se preguntaba dónde estaba la presunta «dilatación» (sic). Conociendo su visión de la política solo faltaba que hubiera jugado con esa diferencia tan sutil entre los líderes de antes y los investidos con el armiño y el cetro del poder; con la Batet de ahora y la de antes. No hacía falta. Ya antes Batet era esto. No nos ha decepcionado. Como Irene Montero. Sostiene que la interpretación jurídica es libre y un artículo defiende una cosa y la contraria. Luteranismo político frente al canonicismo clásico. En una palabra, subjetivismo.