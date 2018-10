Intentando ver África desde Sicilia Una pica en Flandes El tráfico de seres humanos al que asistimos es más cruel que el esclavismo. La Historia nos juzgará por nuestra indolencia ante la pobreza africana ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 1 octubre 2018, 09:30

Se acercó la mujer y vi que llevaba un niño muy pequeño recogido en su espalda. El sueño de aquel recién nacido con la cabeza cubierta de caracoles negros transmitía paz. ¿Cómo se llama?, pregunté. «Milagro porque lo parí por la noche en alta mar, en una barca que se hundía y jamás pensé que fuéramos a sobrevivir, se llama Milagro», respondió con la tranquilidad con que dormía su hijo. Entonces, el director del centro de acogida de refugiados de Mineo terció: «Tenemos alojados a más de 130 bebés, la mayoría ha nacido aquí, estas mujeres son violadas por los traficantes que las traen, lo que forma parte del precio de su pasaje a Europa y no es infrecuente rescatarlas embarazadas del pirata que las abandona en el mar». Y terminó: «Me avergonzó cómo recibieron ustedes al Aquarius en Valencia, las sonrisas para la prensa y las bandas de música; en Sicilia una Nochebuena nos desembarcaron por sorpresa 2.000 y no dimos abasto, habría querido ver a sus políticos quitando la manta de sus propias camas para cubrir a estas personas».

Italia está lejos de África. Para alcanzarla hay que contar con las pateras de las mafias o con los barcos de las oenegés. O con su acción conjunta, claro. En la fiscalía andan extrañados de que algunas organizaciones humanitarias siempre sepan el punto exacto en que esperar a los naúfragos en medio del Mediterráneo. Los fiscales de Sicilia explican que el amo de un esclavo quiere que sobreviva porque codicia explotarlo; que los vendedores de esclavos aspiran a presentar su mercancía con salud en el mercado; pero que, sin embargo, a los traficantes de personas después de cobrar por anticipado el transporte ya les da igual si sus clientes se ahogan o no en la travesía. El tráfico de seres humanos al que asistimos es más cruel que el esclavismo.

He estado en Italia sacando conclusiones del cambio de política migratoria impulsado por el nuevo gobierno o matrimonio de las extremas izquierda y derecha. La mala noticia es que logran los resultados prometidos. En seis meses la llegada de inmigrantes por mar se ha reducido un 80%, de los 170.000 pasan a 15.566. Cerrar los puertos y enviar el mensaje de que nadie es bienvenido funciona, ¡vaya si funciona! Lo que no calculan es cuántos niños que iban a llamarse Milagro se tragarán las aguas en ese mismo periodo de tiempo. Al populismo le aburren los matices.

El centro de Mineo antes fue base de la OTAN. Paseando pues por su incongruente Constitution Avenue, el director me aclaró: «Estas personas no se lanzan al mar en busca de otra vida, aspiran a tener una vida, no otra, en África no tienen ninguna». Y pensé que este es el reto de nuestra época, que la Historia nos juzgará por nuestra indolencia ante la pobreza africana. Nadie querría haber sido esclavista en los Estados Unidos de Lincoln, pero en aquel entonces era lo más cómodo, ¿o no?