El insulto de Trump Pedir a Gran Bretaña que deje Europa es ignorar el esfuerzo bélico que miles de soldados hicieron para liberar el continente del nazismo F. P. PUCHE Martes, 4 junio 2019, 08:06

Una Theresa May flaca y fea le está gritando horrorizada a Donald Trump: «¿Es que no me saludas?». «¿No ves que estoy ocupado con el homenaje a los caídos?», le responde el presidente, gordo como un barril, que prepara la corona de flores. La prensa inglesa ha recibido con chistes de ese tono al mandatario norteamericano, que llega para estar presente en una fecha crucial para las relaciones entre Europa y Estados Unidos, el 75º aniversario del desembarco de Normandía.

Todos los anteriores presidentes, al menos desde Ronald Reagan, han asistido, el 6 de junio, a las ceremonias de aniversario del mayor y más famoso desembarco de tropas de la historia, en las playas del norte de Francia. Junto a la arena que se convirtió en escenario para héroes, miles de cruces, miles de nichos, miles de caídos de todos los ejércitos, aguardan un homenaje que es ejemplo de 'memoria histórica' gestionada con respeto, igualdad y dignidad.

El domingo, la prensa hacía hablar a los veteranos sobre los días gloriosos de Normandía y daba voz a historiadores como Antony Beevor, que hablaba de la «chocante paradoja» de la presencia de Trump frente al recuerdo de un Eisenhower que acuñó el término de «Gran Cruzada» o de un Churchill que prefería el de «Gran Alianza». Los dos viejos guerreros, vestidos de uniforme, ilustraban páginas destinadas a glosar el valor de ley de unos lazos de amistad nacidos porque fue preciso conjurar un gran mal, el nazismo; pero cultivados a renglón seguido porque fue también preciso hacer frente al comunismo como sistema imperialista.

Han pasado 75 años y el gran tablero del mundo parece otro. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado en Londres segregando insultos contra su alcalde y Theresa May se dispone a celebrar en la ciudad normanda de Bayeux una de las últimas ceremonias de su fracasado y triste mandato. Se va a descubrir un memorial que recuerda a los 22.254 británicos que dieron su vida en Normandía. Junto con miles más de americanos, australianos, canadienses, polacos, checos, y desde luego franceses, ellos componen el largo listado de hombres y mujeres que fueron llevados a combatir a otros miles de soldados, estos alemanes, que también han encontrado -desde la época sabia de De Gaulle y Adenauer- un cementerio digno donde descansar cerca del mar.

A poco de pisar suelo inglés, Donald Trump, zafiamente, ha recomendado a Gran Bretaña que dé a Europa el portazo del Brexit más duro... que sea capaz de dar. Su opción, queda bien claro, no es usar la gran influencia de su país para unir a Europa en una Gran Alianza que la ponga a salvo de dictadores que niegan la libertad, sino la de hacer cuanto esté en su mano para sembrar la discordia en las filas de los que, poco después de esa guerra terrible, quisieron construir instituciones de paz, concordia, comercio y libertad. Pocas veces se le habían formulado a Europa mensajes que sonaran tan claramente a insulto.