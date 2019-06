Inspectores del frío y del calor Belvedere ¿Qué sería de nosotros sin la superestructura política y administrativa que cuida a todas horas de nuestra salud? PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 30 junio 2019, 10:46

Uno de mis cuñados tiene la extraña facultad de anticipar cuándo se va a poner enfermo. Me voy a casa a esperar la fiebre, nos dice, y lo clava. Al cabo de unas horas o tal vez de unos días (puede que incluso de unas semanas), le sube la temperatura corporal, un caso claro de eso que los expertos (siempre hay expertos, de lo que sea) llamarían la profecía autocumplida. Si uno cree que se va a poner malo, en efecto se acaba poniendo malo. Cuenta el gran Julio Camba en 'Haciendo de república', un delicioso libro que me ha prestado Miquel Nadal, que un amigo suyo afirmaba que si de él dependiera, si fuera el Jefe del Estado, lo primero que haría sería crear un Cuerpo de inspectores del frío y del calor, destinado a comprobar -y sancionar en su caso- que la sopa que en los restaurantes se anuncia caliente esté de verdad caliente, mientras que el gazpacho andaluz que en buena lógica debe servirse frío esté realmente frío y no simplemente templado como en ocasiones suele suceder. Aquella anécdota le sirve a Camba para pasar de lo pequeño a lo sustancial y reclamar que las cosas sean lo que dicen ser, lo cual, en el que caso que le ocupaba, venía a significar que la proclamada república fuera una auténtica república y no el sucedáneo revolucionario y dictatorial en el que se transformó, un nuevo episodio de la política de siempre que no vino a calmar ni a colmar las justas aspiraciones de millones de españoles. Ochenta años después, la idealizada república sólo existe en la mente de nostálgicos de tiempos pasados que desde luego no fueron mejores, pero he aquí que lo que sí tenemos, o debemos de tener, es un Cuerpo de Inspectores -local, provincial, autonómico, nacional y comunitario- del frío y del calor que se preocupan no por el estado de la sopa o del gazpacho, que al parecer ya se sirven en los restaurantes como Dios (con perdón) manda, sino de nuestra salud cuando llega el frío extremo, vulgo ola siberiana, o el calor asfixiante, la ola sahariana que ahora mismo nos invade, nos acogota y nos sofoca. Personal a nuestro servicio en ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejerías y ministerios que nos aconseja encarecidamente acerca de la necesidad de hidratarnos, de no hacer ejercicio a las horas de más sol (como si lo hiciéramos a las de menos), de no comer copiosamente, de protegernos la cabeza, de andar por la sombra y de no sé cuántas otras recomendaciones sin las cuales no sé qué sería de nosotros. Es en esas ocasiones de... ¿emergencia climática? cuando más siento la necesidad de la superestructura administrativa y política (más política que administrativa) que se ha montado a nuestro alrededor para cuidar de todos y cada uno de nuestros pasos, sean al sol o a la sombra, y para hacernos caer en la cuenta de que en verano hace calor, mucho calor, y en invierno suele hacer frío, a veces hasta mucho frío. El amigo de Camba era un profeta. Como mi cuñado.