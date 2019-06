Inma y Cristina

Protestaba hace unas semanas en estas líneas por la tendencia de los políticos en campaña de anunciar espacios culturales nuevos sin reparar en los que ya existen o en los problemas de los que estos adolecen. Me refería entonces a los enclaves públicos, a instituciones que se topan con un sistema que no siempre está a favor y con una desidia que lastra sus objetivos. Hoy toca hablar de los privados, que, como ya podrá suponer quien lea esto ahora, todavía atraviesan una situación más dramática.

Ha querido la mala suerte que mientras estaban esos políticos prometiendo museos dos de los negocios culturales más significativos de los emprendidos en los últimos años en Valencia planeaban su cierre, y no por voluntad propia. Al frente de uno de ellos está Inma -Pérez Burches- a la que le ha tocado empaquetar los bártulos de la librería Dadá y dejar el MuVIM para intentar continuar su trabajo de manera itinerante. Un problema con el contrato de Diputación le ha obligado a abandonar un local desde el que lleva peleando 12 años. Es un sitio singular, con un proyecto sólido detrás, poco conformista, que trata los libros como algo más que un fajo de hojas manuscritas. No le ha sido fácil sacarlo adelante y así lo ha hecho saber en múltiples ocasiones a quien ha querido escucharle.

La aventura de Cristina -Chumillas- (junto con Lucía Vilar) comenzó hace cuatro años. Fue entonces cuando levantaron la persiana, en la calle Segorbe, de una galería dedicada a la ilustración, Pepita Lumier. Fue una estupenda idea que se antojaba necesaria en una ciudad que reivindica continuamente su papel destacado en el ámbito del diseño, de la pintura y del arte en general. Pero en este tiempo se han topado con una realidad poco halagüeña. Han descubierto que del dicho al hecho va un largo trecho y que en ese trecho hace frío y se está bastante solo. Cierran para plantearse otras opciones viables.

Cristina e Inma son dos de las personas más entusiastas con las que me he topado en mi actividad profesional, con criterios exigentes y compromiso cultural; valores seguros a los que se debe atender. Porque con la clausura de Pepita Lumier perdemos todos, pierde Valencia. Ya no vale la excusa de que esta es una plaza complicada. Conviene asumir responsabilidades y pensar en cómo hemos contribuido cada uno en hacerla más sencilla. Porque con los 'likes' y las risas en las inauguraciones con cerveza gratis no vale, por más que luego se figure en cientos de historias de instagram y fotogalerías. Si no compramos libros y obras de vez en cuando no aportamos nada y no damos motivos para que estos lugares existan. Y solo desde esa posición podemos y debemos protestar por la falta de apoyo institucional, por la desconsideración hacia espacios que suman a la cultura mucho más que esos museos con los que algunos programas políticos sueñan. Y ojo, no creo que sean las únicas asfixiadas. Preocupémonos ya, para no lamentar después.