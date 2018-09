INICIO DUDOSO Y FINAL INTERESANTE

Y por fin llegó la primera. Y eso que a priori no lo tuvimos del todo claro dados los cambios, la cantidad de cambios, algunos obligados otros no, que decidió realizar Marcelino ante la Real Sociedad. Se enfrentaron dos equipos que, sinceramente, necesitan mejorar bastante. Ambos. Pero claro, después de lograr la victoria, todo se ve mucho menos negro, amparándonos en una consecución de puntos que calma la situación, nos hace recuperar varios puestos en la clasificación y afianza intenciones y pretensiones.

Y eso que el principio del partido, tampoco generó una excesiva confianza en nuestro equipo. Las cosas comenzaron francamente mal, acabaron mejor en la primera mitad, tras el gol de Gameiro, y las sensaciones cambiaron. Volvieron a ser negativas en los primeros quince o veinte minutos de la segunda, Neto detuvo un penalti, seguramente clave en su posible influencia en el marcador final, y los valencianistas terminaron enteros, con Guedes y Rodrigo ya en el campo explotando su frescura, desequilibrio y calidad, finalizando el encuentro con claros síntomas de satisfacción.

La Real pudo adelantarse, por presión, recuperaciones y principalmente por lo cerca que de la portería valencianista tuvo la pelota durante más de veinte minutos. Y los nuestros sin poder combatir su esfuerzo, su presión, sus basculaciones y su manera de afrontar los duelos. Pero el fútbol tiene estas cosas, si no marcas cuando eres mejor, corres el peligro de que el rival, incluso con poco, lo haga. Le pasó al Valencia con el Celta. Un primer disparo de Kondogbia pareció despertar a los visitantes y anestesiar a los locales. Un gol anulado a Gameiro y el posterior, que sí fue válido y sirvió para ganar, fueron suficientes para sacar la diferencia. Y bastó. La Real volvió a entrar mejor en la segunda parte, principalmente de la mano de Sandro Ramírez, buen futbolista este chico, pero otra vez no lo logró. No marcó, ni siquiera de penalti, y el Valencia se hizo a partir de ese momento con el dominio casi total del juego. Salieron Guedes y Rodrigo, que refrescaron el equipo, y sus carreras, su movilidad y participación permitieron llegar con peligro y cuando no lograban generar esa sensación, sí al menos la de creer que algo podía pasar. Y antes, pero sólo cuando el equipo dejó de sufrir, los Soler, Batshuayi, Gameiro y compañía iban trabajando el partido. Como digo, mal y mucho sufrimiento durante más de cuarenta minutos, los de la primera y los de la segunda mitad sumados. Después, bien controlado, resuelto y definido. En esas fases buenas, cositas interesantes del delantero belga, acciones destacables de Carlos Soler, algunos buenos pases de Parejo y sobre todo, actuación resaltable y valorable de Gameiro. Participativo, llegador, rematador y goleador. E incluso en los segundos cuarenta y cinco minutos, fresco y rápido, acompañando bien a los que ingresaron. Yo no quiero mezclar ni partidos ni competiciones. En Manchester otra nueva final. Al menos frescos llegarán. La mayoría de jugadores seguro, otros repetirán, pero se ganó y viajan con más confianza y con las fuerzas necesarias para intentarlo. Es de obligado cumplimiento.