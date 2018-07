Se acaban de cumplir veinte años de la inauguración de l'Hemisfèric y del Palacio de Congresos, efemérides que se han evocado con sordina y desde luego sin querer recordar las figuras de sus promotores, Eduardo Zaplana y Rita Barberá. Entre la entrada en servicio, en 1998, de esas dos piezas capitales para el ocio y la cultura de la ciudad, y la inauguración del último edificio público de relevancia internacional, que fue el Veles e Vents, de 2006-2007, la ciudad vivió un periodo corto pero muy intenso en el que cambió su rumbo histórico y quedó razonablemente preparada para el siglo XXI. Del tramo final de una época que muchos reconocen como gloriosa son también algunos notables fracasos -la línea 2 del Metro y el nuevo estadio del Valencia- que todavía no se han podido enderezar.

He aquí, sin embargo, que esta semana se ha presentado lo que antiguamente solíamos llamar un proyecto; es decir, una iniciativa de importancia, una idea concebida a la altura de una gran ciudad como Valencia. Se trata del proyecto Arena, aspiración del empresario Juan Roig, que aventura una inversión de 192 millones de euros, asociada al baloncesto pero disponible, a través de una sala de 15.000 espectadores, para atraer conciertos y otros eventos musicales o deportivos.

Como resulta evidente, estamos ante una aspiración muy notable. Digna, después de muchos años, de una gran ciudad europea. En una Valencia donde la reforma de la Piscina Valencia -unos 13 millones y desde luego de iniciativa privada- es lo más notable que se está realizando, el proyecto Arena resulta espectacular y aleccionador. Después de los públicos fracasos del Museo de Bellas Artes y del Museo Nacional de Cerámica, solo los éxitos privados y de mecenazgo del Colegio Mayor de la Seda, San Nicolás y Bombas Gens han evitado que Valencia fuera no sobrepasada sino 'planchada' por la apabullante oferta cultural de Málaga.

El proyecto Arena, su irrupción urgente esta semana, ha supuesto una conmoción en la vida municipal, dormida en los laureles de lo político y ensimismada en el menudeo contractual. Los promotores no ocultan que tienen prisa y que prefieren que su expediente lo apruebe enseguida una administración experta en no apreciar inversiones privadas. Las reticencias del alcalde no se han hecho esperar.

Pero, baloncesto aparte, el nuevo foro quiere ser el sustituto del Ágora que no se supo gestionar, un serio competidor del Palacio de Congresos, de Les Arts y el Palau de la Música, y desde luego el acta de defunción de un 'trasto' que Rita Barberá ya abandonó como es el Velódromo Luis Puig.

En todo caso, pasan los años y las crisis nos traen razonables lecciones. De esta última se puede decir que ha vuelto pusilánimes a los gestores públicos y que está subrayado el valor de los empresarios privados. Lástima que en otro gran proyecto que aguarda a Valencia, el de la terminal de cruceros, la empresa privada no esté dando aún más que temores.