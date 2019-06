INGENIERÍA FINANCIERA

No sé en qué momento de la historia el dinero dejó de valer en sí mismo y pasó a representar un intangible, un apunte, un futurible. Hace poco me contaba un íntimo amigo que había ido con su madre a sacar una cifra importante de su cuenta en el banco y en la oficina correspondiente le habían dicho que no lo tenían. ¿No tienen mi dinero?, preguntó horrorizado. Pero parece que esto es lo normal, que en realidad ni en el banco existe ya el dinero que crees que tienes. Al común de los mortales siempre nos ha costado llegar a entender lo que significan algunos conceptos que manejan con soltura los economistas, desde el más elemental de las acciones y la Bolsa hasta toda una larga serie de herramientas propias de la contabilidad. Cuando una empresa declara a final de año que ha ganado 300 millones de euros, por poner una cifra, esos 300 millones de euros no existen físicamente, no están en ningún sitio, no los guarda el empresario de turno en una caja fuerte. Y si decimos que Bill Gates, Jeff Bezos o George Soros tienen fortunas de miles de millones de dolares no es que esos miles de millones de dolares los tengan almacenados en un bunker al que se accede por galerías subterráneas guardadas por hombres fuertemente armados y equipados con gafas de visión nocturna (por si acaso) y que se comunican entre sí con el pinganillo y con nombres en clave, zorro blanco ya está saliendo, repito, zorro blanco ya está saliendo, una forma de que nadie se entere y que sin embargo sirve para que todo el mundo se entere porque todo el mundo sabe que zorro blanco es el dueño de la fortuna y que los de seguridad le llaman así porque tiene el pelo canoso. El dinero ya no es ese conjunto de monedas que se metían en bolsas y que se llevaban encima a todas partes, escondidas en los pliegues de la túnica o donde buenamente pudiera ubicarla el afortunado dueño del tesoro. El dinero existe y lo condiciona todo (con permiso del sexo) pero es algo etéreo, lo cual ha dado paso con el tiempo a lo que llamamos ingeniería financiera, artificios que utilizan los expertos para cuadrar cuando conviene las cuentas a martillazos. Si Bruselas se pone duro con el cumplimiento del objetivo del déficit, el Gobierno le contesta que vamos a ingresar unos cuantos miles de millones más con la inspección fiscal y asunto solucionado. Si a la Generalitat se le dispara el gasto, se incrementa la partida de impuestos autonómicos y a otra cosa mariposa. Si al Valencia CF y al FC Barcelona no les salen los números, pues se intercambian los porteros y a ambos se les valora por lo mismo, 35 millones de euros, que sin duda es lo que valen, quién lo duda, y a uno se le ficha esta temporada y al otro la siguiente. Y como cuando jugábamos de niños a polis y cacos, chiqui-chak, ¡salvado!