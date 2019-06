LO INEXPLICABLE

Cómo le vas a explicar a alguien con seriedad, mirándole fijamente a los ojos, que te pasaste la mayor parte de la final ante el televisor sin quererla ver, con la cabeza entre las manos, murmurando, casi rezando pero sin llegar a rezar porque no es serio, te dices, no, no es serio que al Dios en el que yo creo le esté pidiendo por 'esto', con la de cosas importantes por las que hay que pedir? ¿Quién si no es un valencianista tan enfermo como tú va a entender que en lugar de un entretenimiento, una diversión, un rato de ocio y de pasarlo bien, un partido de fútbol se pueda llegar a convertir en una especie de martirio insufrible durante el cual el tiempo no corre e inexplicablemente el reloj se detiene mientras tu corazón se acelera, sudas y hasta tiemblas compulsivamente como si estuvieras a 20 grados bajo cero en la estepa siberiana camino del gulag soviético? ¿A quién le vas a poder contar que tu técnica muy depurada y desarrollada a través de los años consiste en no mirar el partido porque si no miras el partido no sucede lo que no quieres que suceda (y que en definitiva consiste en que el otro equipo marque un gol), en lo que viene a ser una derivación adulta de la vieja y conocida táctica del mal estudiante que no ha hecho los deberes o no se ha preparado la lección (cuando los estudiantes se tenían que preparar la lección, antes de que las asociaciones de padres y madres y los sindicatos de profesores y los chats de papás y mamás del cole llegaran a la conclusión de que es mejor que los niños no hagan deberes, así los unos no tienen que ayudar a sus retoños en casa y los otros no tienen que corregirlos al día siguiente) por la cual si no mira al profesor el profesor no se fijará en él? Rafa Lahuerta puede entenderlo, claro, porque su mensaje de contestación -un SMS, por supuesto, nada de Whatsapp- al mío de «enhorabuena, amigo» refleja a la perfección lo que fue para muchos aquella noche mágica: «ha sido horrible». Un horror maravilloso o una maravilla horrorosa, que tanto monta, un éxtasis tras un calvario, la felicidad plena después del sufrimiento extremo. Mi mujer dice que me observaba y que no me quería preguntar ni comentar nada porque estaba como en una especie de trance, muy enfadado a pesar de que íbamos ganando, que repetía una y otra vez «a la prórroga no, a la prórroga no», que me levantaba y me iba, que al poco volvía y me sentaba otra vez, que hasta me arrodillaba. Sólo el club de los locos del fútbol puede comprender el proceso mental y físico por el que un hombre racional transita del descreimiento a la esperanza infantil, de ahí al pavor, el vértigo y el miedo a un nuevo fracaso para finalmente llegar a la realización personal cuando uno de sus hijos le manda un mensaje a medianoche: «gracias papá por hacerme del Valencia».