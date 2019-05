Inestabilidad en el puente de mando

Hay una norma laboral no escrita que dice que si un trabajador falla la culpa es suya, pero si fallan varios la culpa es del jefe. Ximo Puig es la excepción que confirma esta regla. Tiene todas las papeletas para repetir en el cargo de presidente de la Generalidad; no como la docena de entrenadores de Primera División despedidos antes de que concluyera la Liga. Y, sin embargo, el número de profesionales que por un motivo u otro han abandonado el gabinete de comunicación de Presidencia durante su primer mandato es igual o superior al total de bajas registradas en cualquier consejería completa, incluidas la variable Consellería de Industria de Rafael Climent, el conflictivo negociado mendioambiental y el área de Sanidad, que al cambiar de manos por la incorporación de Carmen Montón al Gobierno de Pedro Sánchez, era lógico que sufriera alguna variación. Y aún así los relevos no superaron la cantidad de salidas experimentada por el referido gabinete por culpa de la permanente insatisfacción informativa de su titular. Sólo el Palau de les Arts, que llegó a tener tres directores generales en un mes, ha sufrido un mayor trasiego de personal. La cuestión es que donde el por lo demás pródigo Francisco Camps se las apañó con Nuria Romeral y Dora Ibars, Ximo Puig ha tenido, sucesivamente, a Lydia del Canto, José Mª Vidal, Joaquim Clemente y la recién dimitida Marta Hortelano. Y lo que es más noticioso: la que no le ha abandonado por hache se le ha ido por be. Sólo Vidal ha continuado en el cargo, firme el ademán, no porque estuviera trabajando a la completa satisfacción de la empresa, sino porque ésta no había encontrado a nadie mejor para sustituirlo, según la información más cruel que se ha publicado a este respecto. En su expediente, desde luego, pesa más el debe que el haber. El haber liquidado tarde y mal las dos empresas de la antigua RTVV que quedaban activas y consumiendo fondos públicos, atragantarse con el concurso para la adjudicación de 31 licencias de FM y no sancionar ni cerró una sola emisora de cuantas operan ilegalmente en la Comunidad Valenciana después de haber anunciado que iba a acabar ¡postalmente! con la piratería radiofónica. Que el haber propiciado, en mala hora, además, la creación de À Punt y concedido 37 licencias de TDT por el procedimiento habitual. Vidal se libró de la quema por falta de buenos y la directora general de la tele, Empar Marco, el otro quebradero de cabeza presidencial, porque el primer vencimiento cumplía con las elecciones como telón de fondo. Pero ya llegará el verano. De septiembre dicen que no pasa. Lo que no quiere entender el Palau es que ni con À Punt ni sin À Punt tienen sus males remedio. Genera más impactos la ronda de TV nacionales que le ha montado el PP a MªJ Català que un sinfín de circulares y 14 apariciones en la nueva C9.