Indignidades Lejos de rechazar precios paupérrimos por las naranjas, el mismo agricultor las ofrece a los compradores a como sea VICENTE LLADRÓ Domingo, 17 febrero 2019, 13:53

Contábamos hace una semana cómo un corredor de cítricos de un pueblo valenciano, abrumado por la nefasta situación de cotizaciones ruinosos y hasta avergonzado por tener que ofrecer a los agricultores precios paupérrimos, había desistido de seguir adquiriendo fruta mientras no cambie la situación, y así se lo había dicho al comprador del comercio para el que suele buscar naranjas y mandarinas. Dicho comprador le había indicado que ofreciera hasta un euro por arroba (12,78 kilos), lo que representaba la gota que colmaba el vaso. El corredor ya no tenía moral para comprar a tan ínfimo precio, se ponía en el lugar del agricultor y veía que tal extremo era una burla y hacer el ridículo, y por ahí no quería ya pasar.

Fue una actitud tan noble y digna que, al referir esta pequeña historia, una de tantas que se prodigan en el día a día de los pueblos naranjeros valencianos, elogiamos la postura del corredor y titulamos así el artículo: 'Un brote de dignidad'. Porque al menos, en medio de un panorama pesimista y deshonroso, veíamos a salvo un grato resquicio de orgullo y de estima por unos valores que hoy están quedando muy en entredicho.

Poco imaginábamos, sin embargo, al glosar el sábado pasado tal arrebato de honestidad y decoro, que no fueran las últimas palabras al respecto.

Ocurrió unos días después que, al encontrarnos con un testigo, quien conocía perfectamente lo que pensaba el corredor sobre todo aquello y lo que le había dicho al comprador, rechazando adquirir naranjas a tan poco, nos contó que hubo una segunda parte que giraba en sentido contrario.

Uno de los agricultores que había estado pendiente de si el corredor le compraba o no sus naranjas Nável, se dirigió a él para interesarse por la situación. El corredor le confesó entonces que no le había dicho nada «porque el precio que me dieron para comprar era tan solo de un euro por arroba, y yo, la verdad, he decidido, por cuestión de dignidad, que no me burlo de ningún agricultor y no quiero ofrecerle a nadie esta miseria».

Y fue aquí cuando se produjo la gran sorpresa. Lejos de extrañarse el citricultor, o mostrar algún aspaviento por tan precario precio, va y le suelta al corredor: «Ché, pues si no puede ser a más, a euro mismo, o a lo que sea, pero quítame las naranjas del campo, que no las vea y acabamos de una».

El corredor debió quedarse de piedra. No se esperaba tamaño brote de indignidad, frente a su postura de honradez y pundonor. Ni se podía imaginar que, mientras trataba de ofrecer cierta defensa pasiva ante el imaginado sufrimiento del agricultor, se produjera la bajeza de que el mismo productor se ofreciera a casi regalar la cosecha sin recato. El mundo al revés. Pero le dijo que no, que él no participaba, que se buscara la vida. Y de paso se ha enterado el corredor que el comprador al que le dijo que no, ya está comprando 'restos de serie' en otros pueblos a menos de euro. Así que hay brotes de dignidad, pero también siembra de indignidades.