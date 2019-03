Los imputados del blanqueo

Los asuntos de corrupción siguen una dinámica común. Al estallido, una repercusión mediática brutal, le sucede un prolongado periodo de instrucción -y en algún caso incluso podríamos hablar de hibernación- en el juzgado. La Justicia no sólo ha de ser justa sino también rápida. Dos atributos que parece complicado separar en expedientes de esta naturaleza. Por eso, pese a los lamentos de los operadores jurídicos para limitar la instrucción y la manida amenaza de que los delitos quedarán impunes, la medida tiene su valor. Asunto diferente es que los plazos se respeten sin prórrogas. Pero no parece de recibo que un individuo y la sociedad esperen cinco, siete o diez años para conocer si se trata de un delincuente. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, conviene recordar la imputación de los nueve concejales del PP de Valencia y de otros 40 cargos entre afiliados, asesores y exasesores de las filas populares. Un grupo que lleva más de tres años investigado por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno de la agrupación. La fórmula consistía en una donación de 1.000 euros y la posterior devolución de ese dinero en dos billetes de 500 euros. No tratan estas líneas de defender a los investigados de igual modo que tampoco persiguen lo contrario. Pero sí de reflexionar acerca de por qué no tienen -cualquiera que sea el sentido- una resolución tras el tiempo transcurrido. La causa parece estancada desde hace meses, no existen nuevas líneas de investigación y la fiscalía mantiene su intención de sentar a todos en el banquillo. Pero al auto no llega. Y luego se dan casos como el del fraude de la F-1. En principio, Camps trajo las carreras para hacerle un favor a su amigo Aspar y luego Lola Johnson engañó a todo el Consell. Qué lejos queda aquel relato tras el archivo de la jueza.