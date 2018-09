Recibo un whatsapp en el teléfono: «Curiosa forma de recordar que hace justo hoy una semana falleció la madre del 'imputado Rodríguez'». El remitente -quienes recuerden al equipo de confianza del expresidente de la Diputación de Valencia ya se imaginarán a quién me refiero- alude sin citarla a una información publicada esta semana en este diario en la que se describe el marrón que los socialistas valencianos tienen respecto al futuro político del alcalde de Ontinyent. Rodríguez, ya lo saben, fue detenido a finales del mes de junio junto a la cúpula de Presidencia de la institución provincial -incluido el remitente del mensaje- en el marco de lo que se denominó como Operación Alquería. Los socialistas valencianos suspendieron de militancia al hasta ese momento portavoz de su ejecutiva y Rodríguez, unos días después, decidió renunciar a la presidencia de la Diputación y aferrarse a la alcaldía -donde algunos dicen que es venerado como si de la mismísima Geperudeta se tratara-. Y allí sigue.

La madre de Rodríguez falleció hace pocas fechas y, probablemente, a ese hecho trata de hacer alusión el whatsapp al que me he referido antes. Lo cierto es que la muerte de un familiar, y más aún si se trata de una madre, es motivo obvio de consternación para quien la padece. Espero que el alcalde de Ontinyent pueda ir superando la tristeza que, sin duda, le habrá invadido. Sorprende un poco más, en confianza se lo digo, que el Ayuntamiento en cuestión aprovechara el funeral por aquel fallecimiento para remitir a los medios de comunicación una completa nota de prensa en la que se explicaba con detalle la destacable presencia de cargos y autoridades socialistas -encabezadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y por el de la Diputación, Toni Gaspar- que acudieron a mostrar su duelo a Rodríguez. Consellers, secretarios autonómicos, directores generales, diputados autonómicos y provinciales... algún responsable del citado consistorio quiso aprovechar la oportunidad para retratar el apoyo recibido por Rodríguez. Algunos malpensados vimos la intencionalidad de la maniobra: el partido -la mayoría de asistentes eran del PSPV- se vuelca con el expresidente de la Diputación, como si se tratara casi de purgar las culpas por haberle apartado de militancia. Aquel comunicado no pareció una decisión -la tomara quien la tomara- que dejara entrever demasiada consternación por el luctuoso hecho que acababa de producirse.

Rodríguez está en su derecho de tratar de recomponer su horizonte político. Y es razonable que tanto él como su equipo confíen en que el sumario no empeore, cuando se conozca, su situación judicial. Mientras tanto, y por decisión de un juez que así lo consideró, tendrá que seguir imputado.