El fin del impuesto al sol

La abolición del 'peaje de respaldo', llamado 'impuesto al sol', acordada por el Consejo de Ministros, ha sido una decisión esperada, por pura coherencia con los principios energéticos y sociales esgrimidos por el PSOE y demás partidos que apoyan su Gobierno. Llega cuando los precios de la electricidad en el mercado mayorista están en máximos y además con la paradoja de que muchos días es una energía renovable, la generación hidráulica, la que marca los precios más altos. El sistema actual está configurado de tal forma que la última fuente de generación que requiere el sistema para completar la demanda de cada jornada es la que marca las cotizaciones para el resto, y lógicamente la última es la más cara, como ocurre con cualquier servicio demandado con urgencia o a deshora. Lo que tiene menos explicación es que sea la hidáulica la última en entrar; eso señala deficiencias o desequilibrios en el funcionamiento del sistema en detrimento de los consumidores de kilovatios-hora y en favor de quienes los producen. Porque encima no se entiende que deba ser más caro lo que no exige comprar nada para generar (carbón, petróleo, uranio...), sino simplemente el agua del río que cae por gravedad sobre la turbina. La desaparición del peaje de respaldo, que gravaba los kilovatios autogenerados y autoconsumidos por dueños de paneles fotovoltaicos con potencia superior a 10 kilovatios, significará un estímulo para que aumenten las instalaciones de todo tipo para provechar la energía del sol, tanto en grandes parques como en iniciativas modestas, locales y domésticas, lo que servirá además de floreciente competencia frente al modelo actual. Ahora bien, no se engañen, el sol seguirá siendo gratis, pero a la larga los gobiernos querrán recuperar el 27% de impuestos de cada recibo que van a dejar de recaudar con los paneles.