La importancia del silencio

Yo hubiera sido la desesperación del comisario Villarejo. Decía Jean Starobinski, cito, traduzco y comillas: «Si el poder renuncia a imponerse por la fuerza, ha de pasar por los circuitos del lenguaje». No existe instrumento más letal o más bondadoso que la palabra. En algún tiempo, sigue explicando Starobinski, rememorando al Gargantúa, la palabra era la primera defensa que la sabiduría política oponía a la cólera tiránica. Pero la palabra no es garantía ni de verdad ni bondad. Algunas de las dictaduras más trágicas para la Humanidad nacieron de los efectos que la palabra provocó en los auditorios. Montaigne la consideraba un instrumento inventado para maniatar o agitar a la turba. La elocuencia del político transforma los estados de opinión y las encuestas demoscópicas. No estoy seguro que el discurso público sea siempre palabra. Probablemente no es más que ruido. En el mundo de lo público se ha instalado un murmullo de escasa profundidad, un rollo en bucle, como esas canciones de fondo de los grandes almacenes que llena nuestras vidas de una apariencia de lenguaje. Hay fobia al silencio. La cháchara nos indica de qué hay que hablar, los temas del día, el tono correcto que debemos escoger, y en el mundo de la política se acompaña con la capacidad que asiste a todo el mundo por el solo hecho de estar situado en un punto de la geometría política, para detectar problemas, identificar culpables y diagnosticar las soluciones. Nunca una declaración de cautela o un reconocimiento noble y astuto de la ignorancia. Yo he sido un acreditado silencioso, que ha aguantado toda la vida las críticas por sus silencios, que se veían como una manifestación de mala educación. Más de una vez, ante el silencio en una conversación telefónica, uno tenía que recordar que no decía nada porque no tenía nada que decir. Muchas veces es así de sencillo. Pero ni por esas. Ni citando el último aforismo del Tractatus lógico-philosophicus de Wittgenstein (1921): «De lo que no se puede hablar hay que callar». No es el silencio de la meditación. Es el silencio pedestre que asume la ignorancia de algunos temas, lo innecesario de nuestro pronunciamiento, o que no impone nuestra opinión a los demás. La palabra, escrita o dicha, solo se justifica si restituye la grandeza del silencio, como la música de Bach. Los periódicos deberían tener pequeños espacios en blanco en homenaje a lo que no puede decirse, a lo que no se ha sido capaz de escribir. Que cada cual lo completara a su manera. Cuando uno escucha los audios y los tuits que destrozan la biografía de las personas, se siente reconciliado por fin con un mundo en el que expresiones como no tengo ni idea, no sé, quizá, es probable, no estoy seguro o déjame que lo piense, sean un signo de civilidad. Y otorgar el voto a aquel que en lugar de exhibir un máster sea capaz de reparar una caldera.