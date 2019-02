¿A quién le importa Arcadi?

Cualquiera sabe que por bien que escriba, analice o dé cuenta de algo, un periodista no es capaz de influir ni en su barrio, como sostenía Voltaire y siempre le ha gustado recordar a Manuel Alcántara. Arcadi Espada sólo escribe y habla. No hace leyes. No ha puesto en marcha el programa T4. Puedes estar de acuerdo con él o no. Lo malo es manipular lo que ni ha escrito ni ha dicho, como él mismo ha explicado. Y aunque lo hubiera hecho... La bola se está haciendo gordísima, absurda y tramposa desde el programa de Risto. Eso que decía Azaña de que la mejor manera de guardar un secreto en España era escribir un libro se renovó con Marie Kondo. Años vendiendo millones de libros con sus moñadas y hasta que no sale en la televisión no trascienden. A Arcadi, con encerrona telebasurienta, le ha pasado un poco como a Kondo. Como si hubiera estado escondiendo sus opiniones. Las de verdad, no las falsas. ¿Y a quién le importa lo que diga Arcadi?