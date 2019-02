Imparable Tienda de campaña La oposición bordea la ilegalidad cuando pide la reversión de carriles-bici, dice el concejal de nuestros pecados FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 5 febrero 2019, 08:30

Padres que tenéis hijos: escuchad. Estad atentos a lo que pasa, hijos que tenéis padres. Porque el asunto de la Movilidad no es que no lleva visos de frenar, sino que no se puede parar.

El concejal responsable, ese que tan injustamente está siendo objeto de críticas, lo explicó hace unos días con una claridad que debe ser escuchada y respetada. Lo que se está instalando en la calle, lo que Valencia mira con asombro aquí y allá, es una obra cofinanciada por la Unión Europea. De modo que debemos ser muy cautos porque «nosotros hemos recibido el 50% del coste de estas obras y si pedimos la reversión o paralización de estas estaríamos haciendo una cosa ilegal, una malversación del dinero público».

Ser o no ser legal. Esa es la cuestión clave en el carril bici de la avenida de Bujassot; ese y no otro es el problema de Valencia. Someterse al derecho internacional o correr el riesgo de que el Parlamento Europeo, o incluso el Tribunal de la Haya, termine por afear a Valencia la conducta delante del foro de las naciones aliadas. El tema no es pequeño. Por más que el pueblo menudo no esté acostumbrado a ver más allá; por más que el carril de Reino de Valencia sea visto con las habituales orejeras... en el Ayuntamiento vigila un hombre de mirada aguda, de amplios horizontes, y que tiene muy en cuenta que un compromiso con Europa ata con lazos firmes. De modo que aunque pueda parecer una trampa, es un destino en lo universal: el Plan de Movilidad no tiene, para desgracia de la oposición, posibilidad alguna de marcha atrás.

El concejal de todos los desvelos no va mal pertrechado. Cargado de las argucias de la retórica, se mueve como un buen sofista. Y cuando la oposición, empezando por sus socios de gobierno, se ha atrevido a hacerle ver que se pasa muchos pueblos y siembra la ciudad de trampas, no solo se ha atrincherado en la participación ciudadana, que es su primera defensa, sino que ha ido más allá y se ha puesto terne sobre su Línea Maginot. «Hablamos -ha razonado con firmeza- de unas obras que ya están adjudicadas», unas obras en las que «revertirlas implicaría generar una inseguridad jurídica y echar el dinero público».

Por fortuna, el atropellamiento de la oposición, el ansia electoral que está acometiendo a unos partidos sin rumbo, encuentra en él un baluarte de firmeza. «No nos moverán», proclama. «No pasarán», reitera... Y es esa seguridad de lo inamovible, la que le ha hecho advertir incluso, con la bondad del magisterio, que todas las peticiones que está recibiendo, «próximas a la ilegalidad» -dice- van a ser trasladadas a Europa. No como chivateo, cuidado; pero sí como advertencia.

La raya, pues, está trazada. Compromis es el brazo ejecutor de Europa. Habrá que tenerlo en cuenta el 26 de mayo, cuando las urnas de Valencia y de Europa sean expuestas al público a la vez.