Hay días, incluso en el ecuador de las vacaciones, que a la vida solo le pedimos que empiece de una vez la Liga. Ni siquiera que haga sol en pleno agosto para disfrutar de la playa o la montaña. Solo el comienzo del campeonato regular te resarce de ciertas contrariedades del día a día y te ayuda a poner las cosas en su sitio. Atrás quedan tantos bolos de pretemporada, espejismos vagos y simples balas de fogueo. La Liga, así con mayúsculas, te centra, aún en pleno desorden vacacional. Marca el inicio de lo que realmente importa cada semana hasta final de curso, lograr los próximos tres puntos, y pone punto final a tantos dislates, conjeturas y baile de nombres del mercado estival. Por fin terminan los descartes en forma de cesiones o salidas, las adaptaciones de jugadores nuevos y las probaturas de los prometedores chavales de la cantera que nunca se quedan. La primera jornada logra el milagro de separar definitivamente el grano de la paja. Acelera todo para que se impriman los nombres en la camisetas, hasta ahora solo con números, y cada cual se ubique de una vez donde le corresponde. En la ilusión de la víspera, todo aficionado de cualquier equipo sueña con conseguir algo grande. Este año sí, piensa convencido, sea del equipo que sea. Luego la realidad del día a día pone a cada cual en su sitio. Incluso los granotas andan revolucionados, con fundadas esperanzas de luchar por objetivos mayores tras el espectacular rendimiento con Paco López en el último cuarto de Liga. La gran pregunta es si es posible seguir al mismo nivel. La secretaria técnica ha trabajado bien este verano, manteniendo la misma plantilla (salvo Lerma y Lukic bien cubiertos por Vukcevic y Prcic) y reforzando posiciones. Este Levante apunta alto en espera de la hipotética incorporación de un delantero de última hora curtido en la competición y la incorporación de otro central veterano. Si no ahora, en enero. Tiempo al tiempo. Sin embargo, parece que hay a quien le molesta que el Levante haya vendido un jugador por 30 millones de euros. Qué barbaridad, afirman. Y que además destine gran parte de ese dinero a invertirlo en jugadores para reforzar la plantilla en lugar de sanear deuda o vaya usted a saber qué. Siguen pensando que el Levante es el equipo pobre y endeudado de la ciudad, siempre en apuros y en permanente riesgo de desaparecer. Pues no. Las tornas han cambiado y todos, sobre todo en la ahora centenaria acera de enfrente, deberían ir acostumbrándose a ver al Levante competir en zonas nobles. Ya ven, las vísperas son siempre días de ilusión. Todo es esperanza y sueños. Como dice el dicho, 'aunque el vivir es incierto, nadie en la víspera ha muerto'. El viernes empieza a rodar el balón de verdad. Allá vamos. La Liga es la vida. O no.