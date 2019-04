Es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad», dijo Neil Armstrong al poner un pie en la Luna. Aquel fue un momento histórico. El salto de la Pantoja desde el helicóptero también, según Jorge Javier Vázquez. Solo que lo de Isabel fue un gran salto para ella y un pequeño paso (probablemente hacia atrás) para la humanidad. Vamos, que no es de esas cosas que nos hagan avanzar como especie... El alunizaje de Armstrong nos lo relató Jesús Hermida. El amerizaje de Isabel Pantoja lo satirizó Jorge Javier. Una vez más, la historia se repite como farsa. Lo de la tonadillera, que antes de caer al mar abrió las piernas de puro canguelo, estuvo más cerca del taurino salto de la rana de El Cordobés que de la zambullida de un hombre rana. «Miedo, tengo miedo. Miedo, mucho miedo», declamó antes de tirarse. Y por un momento temí que Rocío Jurado levantara la cabeza para reivindicar: «¡Oye, guapa, que eso es mío!».

Más torera, pero en versión Cagancho, la Encarna de 'Azúcar Moreno' pretendía saltar por España. Pero España no está como para que salten por ella. Así que el conjuro no funcionó y el pánico se apoderó de la flamenca y la dejó bloqueada, atornillada a la base del helicóptero durante interminables minutos... Al final saltó. Y aquello fue un momento histérico. Porque la histeria también se repite. Muchos años después, Pantoja ha vuelto a compartir bungaló playero con Encarna. Claro que esta es otra Encarna y ya no tenemos a Martes y Trece.

Auténtica diva en pareo, la tonadillera ha ido a 'Supervivientes' dispuesta a aguantar lo que sea pero sin que se le corra el rímel. Y a poder ser sin meterse en Honduras, que es a donde pretende llevarla su ex amiga Chelo García Cortés. Tiene en su haber el cursillo acelerado de supervivencia mediática impartido por sus hijos, Kiko e Isa, dos seres capaces de acampar en la boca del lobo con tal de hacer caja. En Playa Pirata Isabel ha declarado que a ella le gusta pescar. Aunque, traicionada por su acento trianero, ha dicho 'pecar'. Habrá qué ver cuántos 'pecados' se lleva a la boca. «Guiso bien cualquier cosa», amenaza. Así que, a falta de pollo, tendremos iguana a la Pantoja. Preparen el Panto...prazol.