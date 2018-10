La ignorancia del pasado

Contaba don Lluís Guarner en su libro 'Valencia, tierra y alma de un país' (1974), que había un periodista que cuando se describía a València como la Atenas del Mediterráneo, éste lo transformaba en «Valencia, Apenas del Mediterráneo». Uno de los injustos y ancianos tópicos que se han proyectado sobre la ciudad es ese de que vive de espaldas al mar. El desconocimiento que ello proyecta sobre nuestra historia y geografía es colosal. Valentia no fue nunca una urbe marítima, sino fluvial, nacida en una fortificación de una isla del río Turia, y alejada del mar. Hasta los pescadores vivían en la ciudad. El valor patrimonial de la fachada marítima apenas tiene un par de siglos. Hay dos libros de Vicenç Roselló, 'El litoral valencià', o '55 ciutats valencianes', que explican con total evidencia el hecho de que salvo contadas excepciones, Alicante, Cullera, Dénia y alguna otra ciudad, la ubicación de nuestros antepasados se proyectó siempre en el interior. De acuerdo con esa dinámica en el Mediterráneo de las ciudades sin puerto, y puertos sin ciudad. El Reino, de Norte a Sur, eran ciudades situadas al abrigo de montañas, castillos y fortificaciones, con el mar a distancia. No era pecado de València, por vivir de espaldas al mar. Uno podría trazar una lista de cientos de las ciudades y pueblos, desde Castellón, Burriana, Sagunto, La Pobla de Farnals, Piles, Gandia, Oliva, Teulada, Benissa, etc. que tienen todas tatuadas la distinción entre el pueblo y el mar. Todo lo que estaba más allá de esa vida en el interior era llanura aluvial, marjales y humedales, posibilidad de enfermedades, y el peligro de las invasiones. Nuestra atención sobre el mar tiene cuatro días. La toponimia de todo nuestro territorio está tatuada de albuferas, albuferetes, palmares, marjales, ullals, gorgs, y toda clase de referencias a la presencia del agua. Que construimos en zonas inundables no quiere decir, tan solo, que podamos edificar junto al cauce de un torrente o de una rambla. Quiere decir que el terreno que ganamos a la antigua zona de marjal y humedal, aunque no exista ningún curso de agua próximo, es zona inundable, porque el nivel freático del agua, junto al mar, es una amenaza atávica. Hasta yo, que soy de Letras, lo puedo entender. Caminos, sendas, e indicadores que se refieren a manantiales, fuentes, gorgas y pozos solo pueden aludir a lo que existe bajo el suelo. La lluvia, de repente, restituye a la llanura aluvial su atávico protagonismo. Sótanos inundados, bombas de achique en marcha y lamentos contra la construcción, el capitalismo, la derecha, el cambio climático y Donald Trump. A los de Letras, en nuestra ignorancia de las cosas, nos resulta todo fácil y sencillo. Si a un espacio se le llama 'Les Bassetes' parecería insólito que si llueve no se inunde. Y por el contrario un Tossal, o un Tossal Gros, da la impresión de estar en alto. Igual el pasado no era tan necio.