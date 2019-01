Ni en la iglesia se va a poder estar tranquilo Belvedere Hay inventos modernos que parecía que nunca entrarían en determinados recintos. Parecía PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 27 enero 2019, 10:25

Supongamos que uno quiere abstraerse unos minutos, apenas unos breves instantes, del ritmo frenético de la vida urbana actual, en la que ruidos de todo tipo, voces altas, chillonas, conversaciones estridentes, tráfico, bocinas y sirenas, música chumba-chumba, camiones de la basura, motos con escape libre y martillos neumáticos te ponen cuesta arriba el ejercicio de un tranquilo paseo. Supongamos que por aquello de que es católico, apostólico y romano decide entrar en una iglesia, si es que encuentra una que esté abierta, que no es fácil, porque la crisis de vocaciones ha traído como consecuencia el cierre de templos, por lo que no puedes confiar en que esté a tu disposición a cualquier hora del día como si fuera el chino de la esquina (¿es siempre el mismo o nos lo parece? ¿No descansan nunca?). Supongamos que caminando por el centro de la ciudad, donde se registra la mayor densidad de parroquias, logra encontrar una en la que puede entrar, por lo que se decide a buscar un espacio reservado, silencioso y poco iluminado donde meditar o dejar la mente en blanco, tal vez rezar, parar el reloj, apagar el móvil, tomarse un descanso, hacer un paréntesis y poner en orden su espíritu. ¿Qué puede ocurrir a partir de ese momento? Con un poco de suerte, nada, nada y todo, es decir, que nadie le inoportune, que consiga esa desconexión que andaba buscando y que salga de allí renovado, aunque la renovación sea tan efímera como el tiempo que tardará en cruzarse con un coche o una bici que casi lo atropelle, con lo que no habrá pasado nada materialmente interesante y sin embargo su valor, su autenticidad, será inconmensurable. Pero también puede suceder que a un turista o a un grupo de ellos se les ocurra entrar en la iglesia montando en patinete, y no contentos con ellos se dediquen a pasear por la nave principal, por las laterales y hasta por la capilla de la comunión a bordo de sus vehículos, por lo que el hombre que había entrado no sé si en busca de sentido -con permiso de Viktor Frankl- o tan sólo de un rato de paz, empiece a incomodarse y a no saber si en realidad se encuentra en mitad de la calle Colón donde lo han dejado caer de golpe sobre el carril bici-patinete. Incluso puede llegar a ocurrir que el 'patineteador' (los patinadores son los que salen a la pista de hielo con camisas chillonas de cuellos imposibles a dar saltos y volantines) eche mano al bolsillo para coger su teléfono móvil y responder a la llamada de turno o mandar un mensaje de voz a su colega, de esa voz gritona que martillea los tímpanos y se mete en las entrañas del ser más paciente y con más capacidad de aislamiento del mundo (que no soy yo). Entonces, el momento místico desaparecerá como por ensalmo y al hombre desorientado que pensaba que una iglesia era el último reducto al que llegarían determinados inventos diabólicos le entrarán unos deseos irrefrenables de invadir Polonia.