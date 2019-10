Las dos Españas aparecen en la película 'Mientras dure la guerra', en la entrevista a Santiago Abascal en 'El Hormiguero' y en las informaciones del Valle de los Caídos. Quizá los bandos se han rebautizado (la España que suma frente a la España que exhuma), pero siguen presentes. Ocurre en nuestro país y en cualquier territorio: cuando la ideología se convierte en creencia, el pensamiento tiende a escorarse, la reflexión cede al sentimiento y la capacidad crítica de la realidad deja paso a la percepción emocional de lo que acontece. Nos desenvolvemos en un mundo de certezas falsas y de mentiras evidentes donde los idiotas, que como norma general son los que no piensan como nosotros, campan a sus anchas. Los tiempos pasados también fueron sectarios pero, a diferencia de hoy, las idioteces no se extendían con el ruido de Twitter. Con este panorama la idea de una sociedad armoniosa y equilibrada no pasa de ser una utopía, aunque conformarse con la distopía sería de idiotas.