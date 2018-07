Ideas falsas sobre la concertada valenciana

Fake news: «La Lomce ha permitido que algunas comunidades hayan cedido terrenos públicos para centros concertados», señaló en una entrevista la ministra de Educación, Isabel Celaá. Ese «algunas» se refiere a la Comunidad de Madrid y a la Comunitat Valenciana, y es la base argumental por la cual la ministra, el nuevo Gobierno, retirará de la ley el criterio de la «demanda social» en la planificación educativa. Sin embargo, la referencia valenciana no deja de ser un tópico falso porque ningún centro concertado se ha construido en la Comunitat con aquel modelo. El PP que ganó las elecciones autonómicas en 2011 llevaba este modelo en su programa, pero la segunda oleada de la crisis económica dejó en innecesaria la expansión escolar y apenas sacó dos centros a concurso que el mismo partido declaró desiertos. La intención política, por inoportunidad económica, no concretó ningún nuevo centro concertado, aunque nos haya quedado la coletilla. Distinto es el caso de Madrid, donde esta cesión de suelo público ha creado decenas de nuevos centros concertados. También hay que aclarar que más antes que después de la Lomce, porque la apuesta por este modelo fue previa a la aprobación de la ley.

Apriorismo: «Nuestro modelo es escuela pública y donde no llegue, concertada, pero no más allá», señaló en una reciente entrevista el conseller de Educación, Vicent Marzà, en esa insistencia de calificar de subsidiaria a la escuela concertada a pesar de que tanto las últimas sentencias, como la jurisprudencia, incluso las palabras de la nueva ministra, definen a esa red como complementaria de la pública. Caben, efectivamente, varias posturas ideológicas en torno al asunto con dos extremos que no están en consideración -el cheque escolar y la escuela única-. No obstante, nuestra historia escolar y la hasta ahora ideología socialdemócrata dominante, sea de izquierdas o de derechas, asientan este modelo dual que rige en España y que ahora se vuelve a poner en duda. Contrasta la estabilidad del modelo con la provisionalidad que adhiere el calificativo de escuela subsidiaria. Porque lo que no dice el conseller cuando dice «donde no llegue la pública» es «mientras no llegue la pública» pues en paralelo a esa eficiencia de los recursos se defiende y pregona la expansión de la red pública.

Hay un doble eje que mantiene esta continua tensión sobre un modelo asentado: la corporativa y la ideológica. Sí, existe una disputa por los recursos públicos que nada tiene que ver con la ciudadanía teniendo en cuenta que en Educación ésta es rehén de su obligatoriedad. Por la máxima razón del interés propio, profesorado y entidades se autodefinen como agentes educativos y, más grave, al ciudadano como paciente, quedando todo el debate educativo reducido a los inputs -presupuesto, presupuesto, presupuesto- y nunca a los outputs - resultados-. Ahí, la fuerza del colectivo docente de la pública -con gran peso y presencia políticos- deteriora la estabilidad de la concertada. No en vano el reparto de alumnos se suele expresar en porcentajes y no en números absolutos, alimentando el subconsciente de que los alumnos que gane una de las redes será en detrimento laboral de la otra.

El otro eje es el ideológico, como se ha comentado, aunque realmente el modelo dual aglutina un amplio consenso político y jurídico. Sin embargo, comienza a colarse, entre los repliegues de los artificios argumentales, el valor «social» al modelo de elección de centro, de tal forma que poco a poco sedimenta la idea de que la libertad escolar es subsidiaria de la faceta asistencial y compensatorio de la escuela, un requiebro tramposo que termina en la renuncia a la libertad en pos de valores más altos aunque ajenos al asunto. Es el último tópico extendido en el debate mediático, el de la segregación, alimentado por el eco de un informe de la UAM que de nuevo equipara concertada española con la madrileña, cuando en España las diferencias se dan más dentro de un mismo centro que entre centros.

Puestos a ejemplarizar, la ministra Celaá podría mirar al País Vasco, donde la mitad de los estudiantes cursan en centros concertados, en lugar de sumarse a un tópico sobre los valencianos que no contrasta con la realidad. ¿Que qué quieren retirar de la ley? La demanda social. Ya ven, avanzar hacia una ley educativa que considera un error tener en cuenta lo que piden las familias ¿Tanto asusta eso?