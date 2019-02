He lamentado la muerte del farmacéutico Stewart Adams al que tanto le debo. En realidad no conocía su existencia hasta esta semana, pero he de decir que ha jugado un papel determinante en mi vida. Y eso que se ha ido sin conocerme tampoco y sin noticia ninguna de la influencia que jugó en mi día a día. Tampoco le hubiese sorprendido esta circunstancia (no soy tan especial) teniendo en cuenta la relevancia de trabajo entre la población en general.

Y es que Adams, que en paz descanse (ha fallecido a los 95 años, que ya es buena edad para descansar), inventó el Ibuprofeno, ese analgésico capaz de aliviar mucho sufrimiento Y, al parecer, lo hizo sin buscarlo, casi de casualidad, cuando trabajaba en un posible tratamiento para la artritis reumatoide que fuera tan efectivo como los esteroides, pero sin efectos secundarios. Y así se topó con una sustancia capaz de calmar el dolor, que probó después de una noche de fiesta con unos amigos que le había dejado secuelas.

Nunca he entendido a las personas capaces de soportar el mal cuerpo sin intentar remediarlo de ningún modo, a los que sienten alergia por la química y aguantan estoicamente las secuelas del mal como si fuese una condena o una maldición enviada desde el más allá, a los que se vanaglorian de no necesitar remedios ajenos para mitigar cualquier tormento como si se tratase de una competición. Que yo sepa nadie reparte premios a estos valientes. De todas las adicciones a las que me he abonado las menos inofensivas son las que se han encargado de curarme penas. Y a los que me rodean también les ha venido bien, porque si la maquinaria me falla estoy para pocos amigos.

La vida se sobrelleva mejor con un ibuprofeno y ojalá sus efectos también sirvieran para frenar las decepciones, las preocupaciones, el cansancio, el miedo o la inseguridad, por citar algunos terrenos pantanosos que precisan de otro clase de pastillas. Desde que era joven me han afectado las jaquecas, que se presentaban para molestarme cuando menos las esperaba. A medida que he ido creciendo han surgido otro tipo de dolores de cabeza motivados por el trabajo, por la familia, por los vaivenes sentimentales y por otras cuestiones propias de la edad. Y también el Ibuprofeno ha ayudado con todo esto en alguna ocasión.

Luego observo con perplejidad los dolores de cabeza ajenos. Los que sufren aquellos que se sienten humillados por todo, los que se ofenden sin venir a cuento, los que pelean en batallas que ni les tocan, los que protestan por comportamientos de otros que nada influyen ni entorpecen su modo de vida. Son ganas de buscar migrañas de más que nadie les había adjudicado y de provocárselas a los otros.

Si las cosas siguen así todavía vamos a necesitar más dosis del fármaco elaborado por Adams.