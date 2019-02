IBAN CONTRA EL IVAM El museo de arte moderno, proyecto estrella del conseller Císcar, fue criticado con dureza en los años 80 por sectores de la izquierda RAFA MARÍ Lunes, 18 febrero 2019, 09:10

Hace 30 años. Conmemoramos el 30 aniversario de la inauguración del IVAM. La reina Sofía presidió el acto inaugural el 18 de febrero de 1989. Han pasado treinta años con una velocidad que asusta. El museo ha organizado un buen programa de exposiciones y actividades para celebrar la efeméride. Desde el pasado día 14 al domingo 24, la entrada será gratuita. El museo cierra los lunes, pero hoy abrirá sus puertas al ser un día muy señalado. No he perdido la esperanza de escribir dentro de 20 años una columna sobre el medio siglo de vida del museo de Guillem de Castro. Larga vida al IVAM. Y si puede ser, también a nosotros.

Comentarios hirientes. La puesta en marcha del IVAM no lo tuvo todo a favor. El proyecto estrella del entonces conseller de Cultura, Ciprià Císcar, fue criticado en aquellos años con dureza (y sometido a hirientes comentarios) por sectores de la izquierda. Yo me irritaba mucho.

Disparates. Reproduzco comentarios míos en unos 'Grandes almacenes' publicados el 11 de enero de 1989. Su título, 'Y van contra el IVAM' (me gustan los juegos de palabras): «Para una cosa buena que hace la administración en el barrio (del Carmen), va y la combaten. Hay veces que uno no entiende bien a los sectores situados a la izquierda del PSOE. Su afán de oposición -absolutamente mecánico- les hace cometer auténticos disparates (...) El IVAM es, con la rehabilitación del San Pío V, el proyecto cultural más serio llevado a cabo por Císcar».

Miopía. Por razones inconfesables (celos, miopía, burrera), algunos representantes de la modernidad iban contra el IVAM. Las hemerotecas así lo testimonian. Invito a hurgar en ellas a quienes no me crean. Los ingenuos se llevarán muchas sorpresas.

Orwell. Reproduzco también, porque viene al caso, una reflexión realizada por George Orwell: «Todo el mundo es desalmado con la gente que está fuera del rango inmediato de sus propios intereses y simpatías. Lo que más sorprende es cómo la simpatía puede abrirse o cerrarse como un grifo de acuerdo con la conveniencia política» ('Diario de guerra', editorial Sexto Piso, página 123).

Ellas contra ellas. Los humanos somos así. Nos desahogamos (o nos ahogamos) yendo unos contra otros, como un impulso que creemos necesitar para sobrevivir. Ese perpetuo ambiente de confrontación nos ha animado a tres sólidos cinéfilos a celebrar en breve (para consumo interno) un mini-congreso titulado 'Ellas contra ellas'. Películas que muestran un odio inagotable no de la izquierda contra la izquierda, ni de la izquierda y la derecha entre sí, sino de mujeres contra mujeres. Mi madre, con una misoginia muy viva, me decía: «Les dones sempre van contra les dones perquè són la competència».

Tres grandes películas. El comité organizador lo formamos el médico Javier Pitarch, el poeta y actor Paco Cano y este cronista. Durante una sobremesa habrá ponencias de cinco minutos (¿para qué más?) sobre tres grandes películas con luchas caníbales entre mujeres: 'Eva al desnudo' (Eva Harrington queriendo comerse viva a Margo Channing); 'Johnny Guitar' (Emma, loca de envidia y deseo, contra Vienna), y las dos hermanas de 'El mundo sigue', el durísimo melodrama realizado por Fernando Fernán Gómez en el año 1963.

Chelo Alonso. En la estupenda revista 'Cine-Bis', el historiador Carlos Aguilar entrevista a Chelo Alonso (Cuba, 1933), a la que describe en la actualidad como una «anciana regordeta, simpatiquísima». Chelo hizo en los 60 péplums y películas de aventuras orientales. No se muerde la lengua Chelo al recordar a la gente con la que trabajó: «Riccardo Freda tenía muy mal estilo y trataba fatal a los técnicos, los actores y los animales»; «Antonioni era petulante y antipático»; «Anita Ekberg me daba pena»; «Elsa Martinelli no me cayó nada bien. Muy vanidosa, se hacía llamar 'condesa' por todo el mundo»; «Gina Lollobrigida era una mujer increíblemente envidiosa. Nunca habrá podido ser feliz»...

Sinceridad. A los ochenta y tantos años, Chelo Alonso se permite el lujo de la extrema sinceridad. Ella no va contra ellas. Ella va contra ellas y contra ellos.