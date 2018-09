Las 146 candidatas que optan a ser falleras mayores de Valencia, después de conocer la pasada semana a los jurados encargados de la segunda y tercera fase de elección, y ya inmersas en entrevistas, desfiles y pruebas, han comenzado un ilusionante camino que tendrá su punto de inflexión el próximo día 29 en la Fonteta y el culminante el día 10 de octubre en el ayuntamiento de Valencia.

Para las aspirantes llega la hora de la verdad y, con ella, de nuevo los nervios, las ilusiones y la esperanza de ocupar un puesto, por lo menos, en las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia 2019, conscientes de que unas lo conseguirán y otras no. Y no porque no tengan valía suficiente, sino porque en ocasiones la suerte juega un papel muy importante.

Sea como sea, el resultado siempre estará en tela de juicio, sobre todo, porque la elección es subjetiva y todos los componentes de los jurados no tienen las mismas preferencias que el público, máxime cuando no hay un criterio fijado para la elección.

Desde la presentación de los jurados ambos grupos están en el ojo del huracán. A partir de ese momento, las aspirantes son objeto de escrutadoras miradas que justifiquen o no el puesto alcanzado en sus preselecciones respectivas. Alguna que otra malévola mirada también les llegará a los componentes del jurado, a los que se les valorará hasta los gestos que puedan hacer en cualquier momento y lugar. Todos han de ser conscientes de que siempre se está vigilante y el detalle más insospechado puede contar.

La ilusión no sólo se vive en forma de primera persona del singular, la de la candidata. La tercera persona del plural lo percibe con la misma intensidad o más. Me refiero a 'ellos', la familia, la falla, los amigos, aquellos que apoyan, animan y dan fuerzas a las aspirantes. No faltarán a la cita en la Fonteta, donde sus vítores durante todo el evento revisten el conjunto de pasión fallera sin igual. Así son las fallas, pura pasión desatada, sobre todo en momentos como la elección.