Humanos, ¿dioses o animales?

Hay gente que, en su soberbia, se considera infinitamente superior al resto de los animales y cree que sólo los de su especie son merecedores de derechos y privilegios. Estas personas parecen convencidas de ser las dueñas del mundo, a tenor de lo mucho que se ofenden si sospechan que se les está equiparando a especies inferiores. Por lo visto, temen que eso las rebaje y les reste importancia.

Recientemente se han sentido ultrajadas porque la candidata de un partido político comparó la violencia contra las mujeres con el maltrato animal. Inmediatamente, cual furibundos guardianes de las buenas costumbres, reaccionaron con una avalancha de indignadas protestas, que apabullaron a la que, con un criterio más aperturista e integrador, había osado relacionar ambos maltratos.

Asustada por tanta inquina, la que -con mucha razón- defendió a todas las víctimas de maltrato, no aguantó la presión y acabó desmoronándose, desdiciéndose, afirmando que sí, pero no, y pidiendo humildemente perdón por haber cometido tal sacrilegio. Hace falta mucho valor y seguridad en sí mismo para hablar tan claro como lo hace Pérez Reverte y mantener el tipo sin temor a la «incorrección política». Hace falta mucho temple para decir públicamente lo que muchos pensamos en nuestro fuero interno, pero únicamente compartimos con nuestro círculo más afín.

Ofenderse porque alguien mencione a los animales maltratados en el contexto de la violencia de género, es una actitud antropocéntrica y absurda, ya que ello no supone una amenaza ni un desprecio para los humanos, ni les roba un ápice de sus derechos ni de su protagonismo.

Un acto cruel es igual de cruel sea quien sea la víctima y tanto más despreciable cuanto más débil e indefensa esté la misma. Los animales indudablemente son presa fácil, ya que no les es posible quejarse o protestar. En muchísimos casos, nadie llega a enterarse del maltrato o se descubre cuando ya es demasiado tarde. Es difícil que la gente denuncie, se destinan muy pocos recursos para encontrar a los culpables, es complicado demostrar su culpabilidad.

Y si, superando las numerosas dificultades, se consigue que lleguen a juicio y sean condenados, la sanción aplicada es siempre desproporcionada con el daño causado, de modo que el pequeño inconveniente de pagar una multa ridícula les vale la pena con tal de satisfacer sus sádicos instintos, jugando a ser dioses omnipotentes, que destrozan por capricho a sus criaturas.

Por desgracia la vida de los animales vale muy poco a ojos de la ley. Sale demasiado barato matarles y maltratarles. Las penas por su maltrato deberían de ser mucho más severas y aplicarse a rajatabla, pues hay individuos que sólo inhiben su maldad por temor al castigo.

La violencia y el maltrato son los mismos e igualmente condenables sean quienes sean sus víctimas.

Alguien que maltrata a un animal es imposible que sea buena persona. Sólo se tiene un corazón y el que es capaz de hacer sufrir a un animal indefenso, el que disfruta contemplando su dolor, disfrutaría igualmente maltratando personas y de hecho la mayoría acaban haciéndolo.

Según las estadísticas, gran parte de los que llegan a ser maltratadores de personas «ensayaron» antes con animales. Algunos de ellos -los menos- paran ahí, pero, una vez superada la primera barrera, lo más frecuente es que continúen probando con los seres más vulnerables que tienen a su alcance y, si no son descubiertos y siguen impunes, cada vez amplían más el círculo de sus víctimas.

Pero con ello no quiero decir que el maltrato a los animales se deba de atajar únicamente para que no derive en violencia contra los humanos. La gravedad del maltrato sería la misma aunque no llegara a afectarles. Todos los seres sintientes son importantes en sí mismos y la vida de uno solo de ellos es suficientemente valiosa y debe de ser tenida en cuenta.

Los maltratadores de personas no deberían reinsertarse socialmente y los maltratadores de animales deberían de ser inhabilitados a perpetuidad para la tenencia de los mismos. No se les debe permitir, bajo ninguna circunstancia, tener nuevamente un animal a su cargo.

Está demostrado que los maltratadores pueden llevar durante mucho tiempo -siempre que estén alejados del estímulo desencadenante- una buena conducta, pero en cuanto vuelven a tener a su alcance la tentación, reinciden inevitablemente.

Nadie debería de aprovechar cualquier tipo de superioridad para hacer sufrir a los que están a su merced.

Por eso, cuándo os indignéis porque alguien fue desconsiderado o grosero con vosotros, no os dejéis traicionar por el lenguaje, no se os ocurra decir: «Me trató como a un perro». Tenéis todo el derecho del mundo a ser tratados con respeto y sin agresiones, pero ese derecho lo compartís con el resto de seres vivos.

Nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado «como un perro»... ni siquiera un perro.