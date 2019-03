LA HUERTA DE VALENCIA, UN AÑO DESPUÉS

Ya ha pasado más de un año desde la aprobación definitiva de la ley para la protección de la Huerta de Valencia. Algo más de trece meses desde su ratificación por el pleno de Les Corts, el 22 de febrero de 2018. El 12 de marzo se cumplieron doce meses de su publicación en el DOCV. Y transcurrido este tiempo, ¿qué ha ocurrido al respecto? Nada práctico. Todo sigue aparentemente igual. Nada se mueve, nada se sabe de los grandes proyectos, de las ambiciosas actuaciones anunciadas; ni siquiera del avance en los planes que se iban a poner en marcha. Tampoco se prodigan últimamente aquellas grandes frases, palabras solemnes que proclamaban soluciones milagrosas que iban a frenar el deterioro agrario y serían auténticos revulsivos que lo cambiarían todo.

En los meses previos, cuando se debatía por los pueblos sobre lo que iba a ser la ley, había quien indicaba: primero proteger el espacio, enseguida dinamizar la actividad agraria. Y frente a este tipo de argumentos había también quien advertía: no, si lo que se pretende es proteger el espacio desde el punto de vista urbanístico, para impedir de un plumazo que se pueda construir, bastaría con que la propia Generalitat no autorice ningún plan inmobiliario de ningún ayuntamiento y diera instrucciones claras al respecto. Si no se quiere hacer algo, no se hace. Pero se supone que si se considera necesaria la ley será por el otro lado, por el de la problemática agraria, ¿no? Y ésta es de falta de rentabilidad, de escasa dimensión de las explotaciones, de envejecimiento de la población, de deterioro en los cultivos, en el agua, en la comercialización... También pretende la ley dar respuestas a todo ello, ¿no es así? Citemos algunos párrafos grandilocuentes que hace meses que ya no se prodigan: «La norma apuesta por una Huerta como espacio competitivo y estratégico en cuanto a la producción de alimentos, preservador de sus valores culturales y ambientales e integrador en su dimensión social». «Su objeto es la preservación, recuperación y dinamización de la Huerta como espacio con reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, históricos, culturales y antropológicos...» «Se establece un marco regulador de los usos del suelo y medidas de gestión y financiación de la actividad agraria que fomentan el mantenimiento de la actividad productiva, la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican a la agricultura y la preservación de la Huerta de Valencia frente a las presiones de naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad».

Vale, ya está, ya no hay presión urbanística que amenace la sostenibilidad. ¿Y ahora qué? ¿Ya son felices los huertanos, ya han mejorado sus rentas, son más o menos que hace un año? ¿Qué se ha hecho para financiar su actividad y mejorar sus condiciones de vida?