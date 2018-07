Huelgas de agosto

La primera palabra italiana que aprendí en Roma, más allá de las ya sabidas por las baladas de Umberto Tozzi, Gino Paoli o Laura Pausini, fue «sciopero». Huelga. Era tan frecuente cuando iba por allí que hubiera una o varias huelgas convocadas en trenes, autobuses o transportistas que no había día en que no hablaran de ello por televisión. Recordaba el dato estos días con más alivio que nostalgia pensando en que este año mis vacaciones no requerirán de tren, avión ni taxi. De ser así tendría la enorme tentación de quedarme en casa.

Pocas cosas hay más insufribles en el comienzo de las vacaciones que 'disfrutarlas' en un aeropuerto; haciendo mil escalas para llegar al mismo sitio dos días después por culpa de un vuelo cancelado o sudando la gota gorda en un autobús abarrotado de gente enfadada a falta de tren disponible. Las huelgas de transporte en agosto son, de todas las opciones, las más insolidarias con otros trabajadores que también suelen sufrir abusos, malas condiciones de trabajo y disgustos en el entorno laboral y solo confían en poder resarcirse de ello durante unos días al año. Hurtarles apenas 24 horas de ese merecido descanso no tiene justificación. Tal vez por eso hay años, como éste, en los que prefiero salir de vacaciones en condiciones que me permitan sortear cualquier dificultad atribuida a otros: ir en el propio coche; quedarme en casa de amigos; elegir fechas poco concurridas; buscar destino cerca de casa o hacer turismo urbano son opciones más interesantes de lo que pueda parecer, por la libertad que conceden al usuario. Decidir cuándo salir, dónde parar y qué hacer es lo mejor del tiempo de asueto. Justo lo contrario de la mayoría de viajes organizados. Tanto es así que llevo tiempo pensando en la posibilidad de comprarme una caravana. Es verdad que no soy muy de estrecheces. De hecho, ya no acepto ninguna sugerencia que implique tienda de campaña, albergue juvenil, interraíles o blablacares. Eso lo dejo para los veinteañeros. Una, en ese mirador vital que son los cuarenta y muchos, desde el que me asomo a la senectud con cierta curiosidad, ya no está para esos trotes. Nunca mejor dicho. La edad nos invita a la condición 'Premium' de la vida por méritos propios. Así, reniego de los low cost, los ofertones que no incluyen ni desayuno o las gangas que requieren saco de dormir. Prefiero un fin de semana como una reina que un mes en modo lacayo. Así, mis vacaciones son gourmet. Pequeños bocados exquisitos antes que buffet libre desaforado. En ese sentido, sé que necesitaría una caravana propia de la jequesa de Qatar, no la típica de familia numerosa mileurista. ¿Por qué no? Lo malo es que también necesitaría el chófer, el parking vigilado para resguardar el palacete móvil y algunos extras que harían cara y difícil la cosa. Todo con tal de evitar problemas. Seguro que, llegado el momento, el chófer se me pondría en huelga. Lo veo venir.