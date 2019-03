Huelga a la Echenique

Tenía mucho trabajo. Así se justificó Pablo Echenique cuando un periodista quiso saber si iba a hacer huelga y él dijo que no. Primero explicó que la iban a hacer las mujeres de su partido. ¿No habíamos quedado en que la igualdad es una prioridad de todas y todos, ustedes y 'ustedas' como le faltó decir ayer a la 'portavoza' Celáa después del «vosotras y vosotros, ellas y ellos»? Pero después, Echenique remató con un «si dejo de trabajar el día 8, alguna de las tareas importantes que tengo que hacer no llegarán a su fin en el tiempo previsto». Si los de #HazteOír hubieran querido lanzar un misil en la línea de flotación de la huelga no habrían encontrado nada mejor que esa frase.

Entre todos los aspectos que engloba esta huelga, la más importante, a mi modo de ver, por la escasa visibilidad a la que se le somete a diario, es la huelga de cuidados. No ir a trabajar, no comprar o no ir a clase puede paralizar un país. O no. A veces, no pasa de ser una incomodidad o un entorpecimiento de la actividad cotidiana, no una parálisis completa. Ahora bien, si una persona cuidadora de otra, sea niño, mayor o dependiente, deja de atenderle aunque sea solo por unas horas, el hueco sí se nota. Ya lo creo. Que se lo digan a los afectados. Quien depende de otro para lavarse, alimentarse o levantarse de la cama sí puede aplicar la frase de Echenique a la tarea de quien se encarga de ello: «si deja de trabajar el día 8, alguna de las tareas importantes que tengo que hacer no llegarán a su fin en el tiempo previsto». Por ejemplo, comer ese día.

Si la huelga pretende hacer ver que el trabajo de la mujer es imprescindible, no meramente complementario, y que su ausencia colapsa el sistema, no hay mayor colapso que el de las cuidadoras. Por eso, que sea precisamente Echenique quien diferencie un trabajo ineludible, como el suyo, del de las mujeres (prescindible), y que lo haga ante una convocatoria que incluye huelga de cuidados, es la mayor de las paradojas. Ni el mejor asesor de la derecha habría preparado una desautorización tan grande de la iniciativa feminista.

Lo que refleja su comentario es lo que subyace, aún hoy, en muchas mentalidades y no solo de hombres. Ellos son quienes hacen el trabajo importante. Nosotras, el superflua. La tarea fuera de casa es trabajar; la doméstica, es cuidar de la casa. Una reunión o una entrevista con un cliente no se puede posponer por la fiebre del niño. A la mujer sí se lo perdonarán en su empresa. Eso es lo que está diciendo Echenique con sus comentarios. Solo las mujeres tenemos la obligación de renunciar a un trabajo, a un sueldo, a un ascenso, a una jornada completa para cuidar de los hijos, de los padres, de los dependientes o de la familia al completo. Ellos siempre tienen cosas más importantes que hacer. Cazar un mamut alimenta; curtir las pieles solo calienta en la cueva paleolítica. Algunos no parece que hayan salido de ella.