UN HUECO PARA LA MIRADA DE LAS FAMILIAS

El procedimiento de urgencia que estableció la conselleria para implantar al inicio de legislatura la jornada continua también ha recibido el varapalo judicial. Y van... La razón es que no se justificaba convenientemente esta urgencia, sobre la implantación de un cambio escolar que requiere análisis y debate, que conllevó que los padres tuvieran que decidirse durante el verano. Es decir, sobre el papel los padres tuvieron casi tres meses, pero en días escolares, lectivos, apenas diez días: los últimos del curso y los primeros del nuevo.

El auto del TSJ connota varias cosas. En lo concreto, ejemplariza lo que ha sido la implantación de una jornada continua con razones laborales y no pedagógicas. En lo gestor, aumenta los déficits técnicos que la política educativa de la última legislatura ha acumulado. En lo político, en lo social, transmite la sensación, habitual en el Pacto del Botánico, de que la perspectiva de las familias no ha sido una prioridad en la política educativa.

Para algunos puede resultar extraña esta afirmación, e incluso hay quien pueda llegar a molestarle. Contrapondrán la inversión en aulas de Educación Infantil, o la gratuidad de los libros de texto -que repercute directamente en el bolsillo doméstico-, o los cambios en la admisión -«para que no sean los centros los que elijen a los alumnos»- y así. No lo niego. Lo que señalo es que la voz de los padres se considera secundaria; se gestiona, si se quiere, para ellos pero sin ellos.

De hecho, los cargos de conselleria, tanto en sus declaraciones como en la normativa elaborada, han reducido el papel y voz que deben tener los padres en esto de la Educación. Un ejemplo es éste, donde la anunciada protección a la decisión de las familias se rompió con este inicial carácter de urgencia, y ha desaparecido con la renovación automática de la jornada continua. Pero hay más.

Se ha visto también en los distintos bandazos sobre el plurilingüismo, en los que se insistió en la idea de que los padres tampoco deciden si sus hijos tienen o no que estudiar matemáticas. Se observa en la negación del concepto de la demanda social y ahora, con la presentación del Informe sobre el Mapa Escolar de Valencia, en el tratamiento de las familias como sospechosas: son sus decisiones las que generan segregación escolar, y su elección de centro recibe el tratamiento de capricho.

Al respecto, es tramposa la comparación de la Educación con el otro gran servicio público de la sociedad que es la Sanidad. Se argumenta que la elección de médico es limitada pues lo importante es la calidad de la atención, y así debería también pasar en la escuela. No comparto esa visión, porque la Educación no puede interpretarse como un tratamiento a una enfermedad diagnosticada, y cobra relevancia, como así recoge la Constitución, la libertad individual en la toma de decisiones y la transmisión de los valores propios de la familia. No hay Educación, en términos generales, sin familia y por ello no pueden ser relegadas a actores secundarios.

Cierto que en el debate político las familias han permitido ser encorsetadas en un asociacionismo reducido al juego político, por lo que su opinión termina aliándose con otros agentes educativos y políticos afines en lo ideológico y, en cambio, es imposible ver a las distintas federaciones de los padres que hagan causa común en lo que les afecta. El tema bien podría ser el de la jornada continua, exigiendo más seriedad a aquellos que dicen que es tan buena. Pero también en la cuestión de los deberes, en la desigual Selectividad que perjudica a nuestros jóvenes o en la exigencia a la Administración de que se tome el abandono educativo como prioridad.

En la designación de cargos de la Administración se suele criticar que se nombren personas sin pasado técnico en el área que se tiene que gestionar. Todo lo contrario se vio en la legislatura recién terminada, donde imperó la procedencia desde las aulas, o si no desde la Administración educativa directamente, a la hora de designar los altos cargos de la conselleria.

Opino que se requiere un equilibrio, porque si bien es conveniente que se llegue aprendido a la gestión educativa, dejar el presupuesto en exclusiva en manos de los gestionados también acarrea cierto déficit en la perspectiva política con la que se atienden los problemas. En un sector tan «corporativizado», también hace falta algún mando que mire con los ojos ciudadanos.