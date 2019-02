No sabría cómo hacerlo, pero seguro que huiría». Me lo dijo un taxista el pasado miércoles. El conductor, de alrededor de 60 años, no se refería a Valencia, sino a Venezuela. «Lo de Maduro y Guaidó acabará pagándolo el pueblo», añadió. No hace falta ser Houdini para saber que no es fácil salir de un país, ni librarse de una amenaza, sea cual sea. Pero a nadie se le escapa que la vida, a veces, va de eso. De fugarse. De largarse de los sitios (sola o acompañada), de abandonar la historia (ya sea dejar para siempre un libro en la pág. 41 o una serie al tercer capítulo), de mudarse de casa, de trasladarse a otra ciudad, de cambiar de pareja, de abandonar un proyecto laboral... Todos llevamos un escapista dentro. Huir es buscar: soluciones, mejoras, alternativas e incluso problemas. No existe el momento perfecto para hacerlo, ni se encienden pilotos rojos para avisarnos, ni nadie marca el camino. El domingo se antoja buen día para desaparecer. Al menos, hasta el lunes.