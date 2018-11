Horizontes perdidos

En la entrevista donde casi dice que Venezuela es Shangri-La, a Errejón le preguntan por la monarquía. «En mi país mandan más los banqueros que el rey, y a los banqueros tampoco los vota nadie, ¿eh?... Construir España como democracia es construirla en términos republicanos, pero es construirla contra todos los poderes privados que no pasan por las urnas, y la monarquía no es el más peligroso de ellos». Tras la sentencia donde dije digo del Supremo sobre las hipotecas, Rufián se avergüenza de que la banca esté por encima de la ley. «Sólo cabe autodeterminarse». Como si el impuesto no lo liquidaran las CCAA. Van a seguir haciéndolo con el cambio de la ley, que Sánchez anunció como si anunciara la guillotina para María Antonieta. Por el pueblo. Iglesias y Garzón, que saben que el cliente acabará pagando, mantienen su concentración ante el TS. Pero suprimir el absurdo impuesto no está en el horizonte. Si acaso, en el de Casado, que no gobierna.