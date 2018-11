MIS HORAS CON CALATRAVA

LA VALENCIA QUE YO HE VIVIDO

Por ahí, por las redes, ha escrito alguien que «si marcas el teléfono de Dios es posible que descuelgue en Nueva York la secretaria de Santiago Calatrava». Pero no es verdad. O no lo es del todo: existe un Santiago Calatrava sencillo y cercano, muy próximo en ocasiones. Es el hombre que, por decisión propia, en días contados, consigue desligarse de responsabilidades, desconecta del peso abrumador de su propia leyenda, traiciona la agenda de los grandes proyectos y se sumerge por unas horas en el trabajo humilde de los artesanos; burlando incluso a la secretaria omnisciente, que en realidad es su esposa.

A Santiago Calatrava he tenido la ocasión de entrevistarlo seis vees, cuatro para el periódico y dos para televisión. Y guardo de la experiencia el recuerdo emocionado del que ha estado disponiendo del tiempo valioso de un genio singular; de una cabeza privilegiada que sepulta su gran timidez en un torrente de ideas creadoras que mueven a reflexión. La mente matemática del ingeniero, la mente artística del arquitecto, no tienen en él compartimentos estancos. De modo que todo brota a la vez por dos vías de increíble creatividad y disfrute: una oratoria que hace sencillos conceptos complejos y una mano que dibuja incansablemente rostros, ojos, cuerpos y aves con una facilidad subyugadora.

Calatrava no es fácil, pero no es un entrevistado corriente. Si uno quiere conocer, e incluso ganarse al 'otro Calatrava', lo que debe hacer es esperar a que haya terminado el gran bullicio del cóctel de su primera exposición en el IVAM, la de junio de 1996, y dejar que, despejada la sala de políticos y aduladores, te acabe presentando a su esposa y a sus hijos. Es ahí cuando tomará el programa de la inauguración y te dibujará en el reverso una deliciosa paloma picassiana y el rostro sorprendido de un ángel.

Inútil será empezar una entrevista a Calatrava con una crítica, un contratiempo o una torpeza de la política. El muchacho de Benimàmet abrió las llaves de su armario cuando le pregunté por su hermana o por su madre. En la entrevista de 1998 todo fue sobre ruedas, en las obras de la Ciudad de las Ciencias, viéndole dibujar y dibujar cuerpos retorcidos. Luego, lo que le gustó fue hablar sobre Valencia como la ciudad de los puentes, sobre el agua que debería ser hilo conductor del parque del Turia y sobre el afecto de una sociedad desabrida, esa Valencia que hizo que Vicente Ferrer se sacudiera el polvo de las sandalias.

El 8 de noviembre de 2004 se presentó el proyecto de las tres torres torsas en el Salón Dorado de la Generalitat. Y convencido de que nunca se construirían, las dibujé en mi bloc y logré el autógrafo de Rita Barberá, Francisco Camps y el propio Calatrava. También he de encontrar la libreta que usaba en octubre de 2005, donde alcancé algo muy difícil: que el entrevistado acabe escribiendo notas y apuntes, en este caso dibujos, en los papeles del entrevistador.

Hay que ser paciente y dejarlo moverse. En otra ocasión fuimos interrumpidos tres veces por las consultas de un ebanista que estaba, pared con pared, diseñando una silla bellísima según sus instrucciones. En octubre de 2005, en cambio, todo se desarrolló en un sencillo taller de Manises donde el maestro llevaba meses preparando en secreto una colección de cerámica que se esperaba en Nueva York con compradores en lista de espera. Del obrador de alfarero al horno de cocción, Calatrava fue unas horas feliz a la busca de su vena de artesano valenciano. Y fue esa palabra, artesano, la que sinceramente le emocionó.

Ese día, déjenme presumir, llegué a una culminación personal de atrevimiento: le llevé una acuarela con el perfil del Palau de les Arts, que se tenía que inaugurar cuatro días después. Y no solo no me tiró a la calle, sino que aceptó interesado el presente.

-!Tiene usted mano!

Definitivamente, adoro a Calatrava.