HORARIOS ASILVESTRADOS

Los ochenta y los noventa fueron una fiesta porque éramos jóvenes y veníamos de donde veníamos. Mi generación apenas conoció a Franco más allá de esos tres días de vacaciones que concedieron cuando falleció. Durante aquellas décadas, pues, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y comimos. Y bebimos. Y volvimos a beber. Y atravesamos la noche y recuerdo que los garitos cerraban cuando al dueño le placía, aplicando su propia y caprichosa ley. No hace mucho, Juanjo Almendral, uno de los propietarios de una valenciana sala mítica llamada Continental rememoraba un sarao que organizaron de tintes mejicanos. Para redondear la ingesta de tequila montaron peleas de gallos en el local. Sin pedir ningún tipo de permiso. Compraron patas de gallinas muertas en un matadero, las depositaron en cajas muy cucas y las mandaron por correo a modo de misteriosa invitación. Aquello golpeó Valencia fertilizando especulaciones variadas. ¿Amenazas de muerte? ¿Rollo satánico? Si no me equivoco existe un titular en este periódico donde desvelaron el asunto. Tampoco yerro si les digo que, en general, de ese enorme antro rara vez se salía antes de las 7 de la madrugada, tal era el graciosos berenjenal que fructificaba. Cuando aquellos tiempos no sospechábamos que, con el tiempo, seríamos una suerte de supervivientes, los últimos de Filipinas que gozaron de aquella libertad asilvestrada. No fuimos conscientes ni de nuestra suerte noctívaga ni del peculiar, irrepetible momento social. Por supuesto que el reposo de los vecinos debe primar sobre otras consideraciones, pero tanto reglamento imagino que aplasta esa juventud que necesita el esparcimiento que te conduce (o no) hacia tu lugar en el mundo. 300 locales han cerrado en nuestra ciudad por los recortes en los horarios. Descansen en paz. Vaya suerte tuvimos...