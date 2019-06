La hora de los valencianos

En 2015 se abrió un ciclo de cambio en la política valenciana con un Consell presidido por Ximo Puig y cimentado sobre un acuerdo entre el PSPV, Compromís y Podemos. Los valencianos dijeron basta ya a un pasado de recortes, despilfarro y corrupción, y el nuevo Gobierno inició una indispensable labor para rehacer la maltrecha imagen de la Comunitat, recuperar derechos de los valencianos y valencianas e impulsar la modernización de nuestra economía.

Hoy los valencianos tienen una propuesta para toda España basada en el diálogo y el rechazo del fanatismo, la estabilidad, la decencia y la defensa de la sanidad, la educación y la protección social. Es un modelo de convivencia que ha funcionado en la Comunitat Valenciana, donde cuatro años después todos los indicadores han mejorado. No ha sido por casualidad que la Comunitat Valenciana se ha convertido en polo de atracción de inversiones e iniciativas innovadoras, ni que haya liderado la creación de empleo y los avances en materia social. Así lo han entendido los valencianos en la doble cita electoral que ha reafirmado un mapa político en el que se alinean los gobiernos de España, con Pedro Sánchez al frente, y de la Comunitat, así como el municipalismo valenciano en su conjunto.

Es una oportunidad histórica. Y me consta que Ximo Puig no la va a dejar escapar. Tenemos muchos retos pendientes, como el de la financiación, que no pueden esperar. Pocas veces en nuestra historia reciente se ha dado ese alineamiento de gobiernos sensibles a los intereses valencianos.

Enfrente tenemos una derecha fraccionada y dispuesta a sellar una alianza ignominiosa con la ultraderecha. No ha entendido nada. Por eso los valencianos los han castigado con el peor resultado electoral en las 38 elecciones celebradas desde 1979.

El escenario abierto por Puig y Sánchez invita a seguir creyendo en nuestras posibilidades como pueblo para resolver los problemas que todavía nos lastran, siempre que seamos capaces, como en estos últimos años, de ir juntos sociedad civil y responsables públicos. Es la hora de los valencianos. Está en nuestras manos.