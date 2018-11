HISTORIAS DE LA HISTORIA

No podía existir Centenario huérfano del libro del Centenario. Sin la batuta discreta y afable de Alfonso Gil no hubiera sido posible. El martes se presentó con éxito de público, y puede que alguna crítica. Bienvenidas sean las de la buena intención y de la lectura. Las que procedan de esa gente cuya cultura no pasa del Calendario Zaragozano, y con la excusa del escudo entienden el fútbol como mero instrumento para facturar publicidad se retratan a sí mismas. El lector encontrará un libro diferente, plural, escrito con bondad. Todos los que están son. Todos los que en los últimos años hemos publicado algunas líneas sobre la historia del club hemos tenido el privilegio simbólico de colaborar. Periodistas y gente de otros gremios, unidos por haber contribuido a la historia de la ciudad, del deporte y del Valencia. Que nadie piense en que los 14 autores más los que han contribuido con material, la agencia EFE, el propio club, este diario, Jorge Iranzo, Cisco Fran, Bernat Roca, Fernando Rius, Emilio Viña, Pepe Vaello o Lázaro de la Peña se retirarán a una villa a orillas de un lago suizo con la retribución. No ha sido pro pane lucrando. El prólogo de Jaime Hernández Perpiñá bendice la obra y cada pieza, con el criterio, sintaxis y fortuna literaria del autor. Cada cual ha firmado su parte y es responsable de lo suscrito. El conjunto es una obra muy digna a la altura de la efeméride. Cuando se han escrito algunos libros, la urgencia por exhibir la titularidad de un libro se convierte en un asunto menor, muy secundario. Escribir una historia no es asunto de necesidad, y solo sirve su aporta material diferente y novedoso. De lo contrario los libros se convierten en refrito de tópicos de esos que condenan al libro del almacén del distribuidor al corredor de la muerte del saldo de París-Valencia. El que se acerque sin prejuicios o incluso con sano espíritu crítico al libro podrá encontrar una nueva manera de encarar los cien años de la entidad de Mestalla. Repetir una vez más el corta y pega de Hernández Perpiñá hubiera sido una falta de respeto al Centenario, a la memoria de Hernández Perpiñá, y una agresión injustificable al medio ambiente, por el papel consumido.

Otra historia del club canónica, litúrgica, en varios tomos, con perspectiva universitaria, vaciado masivo de hemeroteca, hubiera requerido interés de la Universidad, vocación patrimonial contrastada y una exigencia social que no se detecta en el ambiente. Hacer otro libro de tamaño indigesto, capaz de ser instrumento de agresión, o acumulador de polvo en los anaqueles carecería de sentido. Ya se hará en el futuro. La historia no cierra las puertas a nadie. La cultura auténtica, la que no se proclama, avanza siempre hacia el futuro, y es promesa generosa de nuevas aportaciones, las que vendrán, los libros del porvenir que escribirán otros sobre el material que hemos asentado.