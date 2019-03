HISTORIAS DEL FÚTBOL Varios cinéfilos celebraremos el centenario del Valencia CF volviendo a ver algunas añejas películas sobre el llamado 'deporte rey' RAFA MARÍ Lunes, 25 marzo 2019, 10:09

Celebración. Vivimos una bonita celebración deportiva. La semana pasada el Valencia CF alcanzó la honorable condición de club centenario. El equipo lleva ya un siglo completo a las espaldas. Fundado el 18 de marzo de 1919 por un grupo de jóvenes con el mecenazgo de Gonzalo Medina, el Valencia es el quinto club español con más títulos: 6 Ligas, 7 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Copa de la UEFA, 2 Copas de Ferias, 2 Supercopas de Europa, 1 Recopa de Europa...

Ilusión y sensatez. El Valencia está lejos de ser en la actualidad el que fue en sus mejores momentos, pero de vez en cuando, en algunos partidos, apunta maneras de lo que podría ser de nuevo si volviese a estar gestionado con ilusión y sensatez. Afición y estadio(s) no le faltan. Lo que le sobran son intermediarios y politiquería.

Encuesta. Le pido a un amigo aficionado al fútbol, Pepe Catalán, que elija al mejor valenciano y al mejor extranjero que han jugado en el club. La única condición que le pongo: hay que haberlos visto en Mestalla. En vivo y en directo. Estas fueron sus elecciones: «Kempes y Claramunt». Se lo pregunto asimismo a Mar Monsoriu, experta en redes sociales: «Jara y Cañizares». Le planteo la encuesta casera al escritor Jimmy Entraigües: «Kempes y Ricardo Arias». La opinión del gran ajedrecista Fernando Mancebo: «Kempes y Fernando». Respondo yo, muy aficionado al fútbol en los años 60: «Waldo y Guillot».

'Saeta Rubia'. Los cinco encuestados, cinéfilos consistentes, celebraremos estos días el centenario del Valencia volviendo a ver añejas películas sobre el llamado 'deporte rey': 'Evasión o victoria' (John Huston, 1981), 'Los héroes del domingo' (Mario Camerini, 1952), 'Saeta Rubia' (Javier Setó, 1956, protagonizada por Di Stefano), 'Los ases buscan la paz' (Arturo Ruiz Castillo, 1954, con Ladislao Kubala), 'El fenómeno' (José María Elorrieta, 1956, con un Fernando Fernán Gómez muy divertido en el papel de falso gran futbolista que mete goles de chiripa).

Sinceridad. Obligado a ser sincero -obligación de la que no se puede abusar: la sinceridad es un deporte de alto riesgo- no creo que el fútbol se lleve bien con el cine. Los campos de juego son demasiado grandes, por lo que resulta difícil, quizá imposible, captar en pocos segundos toda la emoción, belleza y detalles de una jugada rápida y electrizante.

'La vieja'. El plano general y los insertos no solo han de reflejar los desplazamientos del balón ('la vieja': así la llamaba Di Stefano), también deben verse los movimientos del portero y de los jugadores de uno y otro bando que intervienen en la jugada. Y sin olvidarse de las reacciones de la grada. Recrear con imágenes y sonidos (o silencios expectantes) tantos frentes es un reto hasta ahora no resuelto de modo satisfactorio. He citado antes 'Evasión o victoria' y lo he hecho porque es bastante popular gracias a su reparto (Michael Caine, Stallone, Pelé), pero la considero una de las peores películas de Huston.

Espacios. Los juegos en espacios reducidos (la mesa de billar con su tela verde, el aparentemente inofensivo tablero de ajedrez que en realidad es un territorio repleto de minas, el dramático y violento cuadrilátero) han dado lugar a mejores películas que las conseguidas por el mundo del fútbol: la magnífica 'El buscavidas' (Robert Rossen, 1961), 'Juego de reyes' (Gerd Oswald), 'Million Dollar Baby' (Clint Eastwood, 2004), 'Tongo' (Robert Wise, 1949: una obra maestra), 'Toro salvaje' (Martin Scorsese, 1980), la genial pelea de boxeo en 'Luces de la ciudad' (Charles Chaplin, 1931)...

El mejor entrenador. Regreso a Di Stefano (Argentina, 1926- Madrid, 1914), el mejor entrenador que ha tenido el Valencia. Sin grandes figuras y con un sistema de juego muy moderno en su época, ganó la Liga en la temporada 1970-71. Di Stefano fue también, además de una leyenda del balompié, un creador de frases impagables.

«Jugamos como nunca y...». Cito dos de ellas: "Me retiré a los 40 años porque mis hijas me miraron y me dijeron: «Papá, calvo y con pantalones cortos no quedas bien». Otra, divertida y mortificante a la vez: «Jugamos como nunca y perdimos como siempre». Era único Di Stefano.