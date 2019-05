LA HISTORIA SE REPITE

He estado estos días en la Ciudad Deportiva haciendo entrevistas para la radio con motivo de la gran semana copera. No tenía muy claro qué me iba a encontrar allí tras el subidón de Valladolid. En Pucela vivimos una explosión de jugadores, cuerpo técnico y directivos que nos dejó claro a todos que la mochila de la temporada había sido muy pesada y quitársela de encima un alivio grandioso. Yo, viendo aquella explosión de alegría sobre el césped y en las entrañas de Zorrilla, pensé que de cara a la final todo eso iba a ayudar. 'El fútbol es un estado de ánimo' dicen. Pero una cosa es la percepción de un periodista de aquello que ve y otra la realidad. A veces coincide y otras muchas no. Pasados ya unos días, y cumplido el objetivo, estamos ya todos en modo final y quizá esperaba tensión máxima en los jugadores en estos días previos a un partido que muchos no han jugado y que el club no vive hace once años. Pero no. He visto en Paterna ilusión y no tensión. He escuchado alegría y no preocupación. Me transmiten hambre y no estómago cerrado. Miren, yo por mi maravillosa profesión -y mi no tan maravillosa edad- he vivido muchas finales con el Valencia. En las que era favorito y en las que no, en las que los jugadores tenían miedo y en las que no. En las que creían que ganarían y en las que -pese a no decirlo- creían que no. En la final de París, desde el inicio de la macro concentración de Cúper ya veíamos demasiada presión. Aquello no olía bien y se confirmó. Un año después, ya con otra cara de cada jugador, fueron los penaltis los que eligieron al ganador en Milán. Eso es fútbol. Pero el Valencia ya estuvo al nivel. Nadie atisbó derrota antes de empezar. El 2004 de Goteborg es lo más parecido que recuerdo a esta semana. Los jugadores charlaban tranquilamente -como ahora- con los periodistas del partido. Del rival, de cómo jugar y de cómo llegaban ambos. Con absoluta naturalidad. Sin fruncir el ceño. Sin torcer el gesto. El Valencia iba ganando aquella final de UEFA desde antes de viajar a Suecia. Como les veo ahora. No transmiten miedo ni excesiva preocupación. Messi es Messi pero este año dos partidos, dos empates. Me lo repiten todos. Desde el cuerpo técnico hasta el último de los futbolistas. El favorito es el Barça, pero te dicen que la cosa esta al 50%. ¿Al 50%? pienso yo. ¿Se han vuelto locos? Pues sí, amigos. Ellos se lo creen. Ven dudas en el rival y zozobra post Liverpool. No ven a Luis Suárez ni a Dembélé y cuando ven a Kondogbia flipan. Y si ellos lo ven yo no me voy a oponer. Y si no lo consiguen -cosa que puede pasar como todos sabemos- un aplauso y a por la próxima temporada. Yo les felicito y aplaudo antes de jugar. Porque, cuando llegas a mayo vivo en todas las competiciones, más pronto que tarde te toca el gordo.