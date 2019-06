El rey y la historia

La primera vez que vi a Juan Carlos de Borbón acababa de ser nombrado sucesor del dictador Franco a título de rey. El joven, muy alto y delgado, había ido a Astorga en 1969 a visitar su cuartel de artillería, que lleva el nombre del general barcelonés José Santocildes, defensor de la ciudad durante la guerra de la Independencia. Porque los generales de España también nacían en Cataluña. Incluso ahora aún nace alguno.

Yo era adolescente, estaba interno en la ciudad y ya me interesaba mucho la política. Me acerqué al cuartel y estuve esperando un buen rato, delante de la garita, con media docena de curiosos, no más. Poco después apareció don Juan Carlos, que tenía 31 años, y que me dio la impresión de ser un hombre cordial y tímido, y que iba rodeado de militares muy bragados. Vi como se despedía de ellos, y cómo entraba en su coche oficial y se iba en dirección Castilla. Porque nunca está de más recordar que Astorga, como toda la provincia de León y las de Zamora y Salamanca, no son ni fueron nunca Castilla. Son León.

En aquel tiempo Juan Carlos era un personaje confuso. Porque casi nadie sabía qué diablos pintaba en el inmenso lienzo del último franquismo, en aquel tapiz de falangistas de cartón piedra, de melifluos ministros del Opus, de ex combatientes zarzueleros y, sobre todo, de militares, que eran los que cortaban el bacalao. Y para quienes Franco era poco menos que un dios, al que respetaban mucho y hasta querían. Y eso que Franco parecía poco querible. Era gélido como el océano de su Galicia natal.

Juan Carlos iba perdido por el mundo de Franco y sus aduladores. Pocos se lo imaginaban de rey. Y en tal caso, sería un rey débil, un muñeco en manos de los oscuros generalazos de los bigotes y la mala uva. Pero sucedió que una dictadura siniestra, aunque menos cruel que la de los años 40 y 50, un régimen caduco, clasista y avieso, se suicidó bajo las órdenes de aquel muchacho minusvalorado, para convertirse en una democracia respetada y respetable. Lo que hizo Juan Carlos -desmontar una vieja satrapía, abrir el camino de la libertad, y poner a España en la democracia y en Europa-, fue algo más que prodigioso. Para ello contó con el apoyo de un sofista sensacional, el catedrático Torcuato Fernández-Miranda, y de un seductor de altísima osadía llamado Adolfo Suárez. Fue aquel muchacho vacilante de Astorga el que los eligió, el que dio el paso, el que nos sorprendió a todos. Y eso, guste o no a los antisistema recién vapuleados en las urnas y que aún hablan despectivamente del «régimen del 78», fue un gran hecho histórico. La primera vez que una dictadura se convertía en democracia. Esa es la obra de don Juan Carlos. Lo demás, siendo decisivo, es secundario. Y otras cosas, más que terciarias. Se ha ganado un lugar en la historia, y su legado crecerá con el paso de las décadas.