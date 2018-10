UNA HISTORIA DEL VCF (XXX)

SILLA DE ENEA

En el verano de 1942 el Valencia parecía una entidad radicalmente distinta al exangüe club que había temido por su supervivencia tan solo tres años atrás. No era para menos: el equipo se había proclamado campeón de la Copa y la Liga; lucía una plantilla repleta de nombres de prestigio y gozaba de una excelente salud económica. La única sombra en tan idílico panorama había sido la marcha del entrenador Ramón Encinas al Madrid. Para tratar de paliar la baja del gran técnico gallego, el Valencia promocionó al primer equipo a Leopoldo Costa 'Rino', que había llevado al equipo amateur del club a conquistar el campeonato de España de su categoría. El experimento, sin embargo, falló. Tras un buen inicio en la Liga 42/43, en la que se aspiraba a revalidar el título, el Valencia, lastrado por la ausencia de Gorostiza -separado del equipo por indisciplina-, se hundió en la segunda vuelta y finalizó la temporada en séptima posición. Tampoco en la Copa se obtuvo el resultado esperado: el Valencia fue superado en semifinales por el Athletic. Por todo ello, y ante el descontento general, no es de extrañar que Casanova y Colina se devanaran los sesos hasta encontrar con una solución que permitiera al Valencia retomar la senda de los triunfos. La hallaron en Eduardo Cubells, que ejercía como asesor deportivo de la presidencia desde 1930 y al que se había recurrido provisionalmente para tomar las riendas del equipo en el tramo final de la campaña anterior. Al serle ofrecido el puesto con carácter definitivo, Cubells no dudó en dejar de lado sus negocios para atender al Valencia. «Es rara avis en el fútbol. Todos sus sacrificios y trabajos los hace desinteresadamente por su club», resaltaba el diario madrileño Gol en agosto del 43. En él, vieja estrella y oráculo del deporte valenciano, confiaban unos y otros para que lograra dos objetivos a priori difíciles: domar al rebelde Gorostiza, clave para los éxitos del equipo, e infundir disciplina y trabajo al resto de la plantilla, algo acomodada tras la dupla de títulos conseguidos. El trabajo de Cubells al frente del Valencia fue impecable. No solo consiguió recuperar al viejo Goros (autor de 22 goles entre Liga y Copa), sino que insufló un extraordinario espíritu competitivo al grupo. Tanto que el equipo cuajó una temporada sensacional. El Valencia se encaramó a la primera plaza en la cuarta jornada gracias a una sonora goleada (8-0) contra el Sevilla. Ya no abandonaría el liderato. A lo largo de la campaña el equipo ejerció un insultante dominio sobre sus perseguidores, con tropiezos puntuales (cuatro empates y cuatro derrotas) que no le impidieron llegar a encadenar diez jornadas sin perder. Con el título casi sentenciado, el Valencia incluso se permitió un capricho: la brillante celebración de sus Bodas de Plata en marzo de 1944. Dos semanas después, en un Mestalla repleto, el Valencia superaba al Sabadell (2-1) y se proclamaba por segunda vez campeón de Liga a falta de dos jornadas para el final del torneo. El once tipo de la Liga (Eizaguirre; Álvaro, Juan Ramón; Ortúzar, Iturraspe, Lecue; Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza) era imponente. Por si fuera poco, Mundo logró de nuevo la corona de máximo realizador del campeonato con 28 tantos, mientras que Eizaguirre fue el portero menos goleado (32 tantos en 26 partidos). Con estas credenciales el Valencia se lanzó a por la Copa, entusiasmado ante la posibilidad de sumar el doblete en una misma temporada. Superó, sucesivamente, al Zaragoza, el Deportivo, el Sabadell y el Murcia, pero llegó a la final, ante el Athletic, con la muy sensible baja de Gorostiza. La ausencia de "Bala Roja", que tan determinante había resultado en la temporada, volvió a jugar una mala pasada al Valencia. El 0-2 con que concluyó el partido (que supondría el inicio de una maldición de tres finales seguidas perdidas en Montjuïch) dejó al Valencia sin Copa. Sin embargo, a pesar de lo doloroso de la derrota, el tropezón no consiguió empañar una de las mejores y más brillantes campañas en la historia del club.