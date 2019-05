Los hijos de la LOGSE

Desde las primeras elecciones democráticas en España tras el final de la dictadura -celebradas el 15 de junio de 1977-, han transcurrido casi 42 años. De ellos, unos veintidós han conocido gobiernos socialistas, con tres presidentes diferentes, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez. Los otros veinte son para ejecutivos de centro (UCD) y centro-derecha (PP), con cuatro mandatarios, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, José María Aznar y Mariano Rajoy. No se puede decir, por consiguiente, que haya habido una primacía abrumadora de la izquierda en cuanto al tiempo que unos y otros han estado al frente de España. Pero hay una diferencia sustancial que explica en gran parte el comportamiento sociológico y que puede ayudar a entender lo ocurrido en los comicios del 28-A y ahora en este 26-M. Mientras los gobiernos del PSOE aprobaron y consolidaron leyes educativas (la LODE, la LOGSE, la LOPEG y la LOE), los del PP no llegaron a aplicar aquellas que consiguieron sacar adelante en el parlamento (LOCE y LOMCE), tanto por la oposición de eso que eufemísticamente se llama «la comunidad educativa» y que en realidad son los poderosos sindicatos de la enseñanza como por el rechazo de las autonomías gobernadas bien por los nacionalistas, bien por los socialistas. La educación en España ha sido por tanto, en estas cuatro décadas, la que a grandes rasgos ha querido la ideología autocalificada progresista, que es la que ha dictado los libros de texto que han estudiado nuestros hijos y ha impuesto el pensamiento único de lo políticamente correcto desde las aulas. Las generaciones educadas con dichas leyes votan sin complejos a Compromís, una coalición de izquierdas y nacionalistas que esconde cuando le interesa su orientación catalanista y que es tan ecologista como antimilitarista, anticlerical a ratos, folclórica-ruralista siempre, y ahora, por supuesto, feminista radical. Hace apenas una década, el Bloc era un partido residual en la ciudad de Valencia, donde no conseguía representación. Ahora, enmascarado en la formación naranja cogobierna la Comunitat y mantiene su primer ayuntamiento. Para llegar a entender cómo es posible que Compromís haya alcanzado el 27,5% de los votos en una ciudad como Valencia no basta con fijarse en los últimos cuatro años -la gestión de Ribó- ni en la convulsa etapa final del PP de Rita Barberá sino que hay que analizar con detenimiento todo una etapa larga en la que la sociedad española y la valenciana han cambiado profundamente y sobre las que se ha experimentado una ingeniería social en la que los profesores han tenido un protagonismo destacado. Los adultos y la gente mayor aún votan a los partidos tradicionales, pero los hijos de la LOGSE, la LODE y la LOE ven la realidad de otra manera y lo reflejan en las urnas.