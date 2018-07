Los héroes fugaces

Uno de los efectos de la información de rápido consumo en la que vivimos es la fugacidad del dato. Para los chavales, Cristiano Ronaldo es el nombre de la semana; los buzos de Tailandia, los héroes contemporáneos y Amaia y Alfred, la representación del amor romántico. Es normal su miopía referencial. La hemos pasado todos a su edad, e incluso algunos no han salido de ella. Sin embargo, los mayores tenemos la obligación de resituar esas referencias en un contexto más amplio. Es lo que hace cualquier aficionado con algunas canas y muchas arrugas cuando menciona a Kempes, a 'la Quinta del Buitre' o a Cruyff; cuando rememora a los grandes personajes de la Historia por haber leído los Episodios Nacionales y cuando sabe que lo del beso esperado entre parejas divinas de la muerte ya lo vimos en Shakespeare y, mucho más cerca, entre dos jovenzuelos de Teruel.

Sin embargo, para los jóvenes de hoy la heroicidad no dura más que dos o tres días si consigue ser trending topic mundial. Por eso, seguramente cuatro de cada diez universitarios vascos no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Lo decía hace unos meses un estudio de la Universidad de Deusto y del Gobierno vasco.

Que los jóvenes vascos o, en general, los chavales españoles desconozcan la figura de Blanco y la importancia histórica de su muerte resulta preocupante, pero no por la ignorancia sino porque esa carencia anuncia una futura nueva ley de memoria histórica. La desmemoria se cultiva permitiendo que la realidad quede oculta bajo un velo de silencio. Y eso, que a veces es necesario para remontar el odio que todo lo envenena, no puede permanecer así por siempre. Como en el duelo, la terapia inicial pasará por no estar regodeándose todo el día en la tragedia pero requerirá volver sobre ella en algún momento para resituar todo en su justo lugar. Como ahora, aunque duela, esté justificado el esfuerzo por localizar a los familiares de las cunetas. Las heridas, nada más producirse, necesitan cubrirse para evitar la infección y un mal mayor, pero para que cicatricen de verdad hay que destaparlas y dejar que terminen de curarse al aire.

Con ETA sucede algo así. Los jóvenes deben saber de lo que fue capaz la banda terrorista, cómo atemorizó durante décadas a una sociedad y cómo ésta fue capaz de levantarse contra ella tras los disparos en la nuca de un chaval como ellos. Con su misma vitalidad, con su futuro intacto, con sus ganas de cambiar el mundo y de contribuir a una vida mejor para su tierra y su gente. Si no logramos transmitir esa memoria, serán sus hijos quienes reclamarán la recuperación de un pasado que explicará su mundo y sin el cual no se sentirán completos ni ubicados. Superar la etapa de terror no significa ocultar sino resituar cada dato y cada nombre. Los de las víctimas de las cunetas etarras, como Miguel Ángel Blanco, deben honrarse como héroes de la libertad. Y con compromiso de permanencia.