Frente a la educación el sentir general es unánime: es un bien valiosísimo y un derecho ineludible. Esta concepción no es nueva. En el siglo IV a.C. Aristóteles ya afirmaba que «el educado difiere del no educado tanto como el vivo difiere del muerto», en el libro de los Proverbios el autor afirma que «Camino a la vida es guardar la instrucción» y sin buscar más lejos, nuestro Antonio Machado sentenció que «en cuestión de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da» dejando patente una magnífica descripción de la generosidad y renuncia de los padres a otros bienes con tal de sacar adelante la formación de sus hijos.

La búsqueda de la sabiduría ha estado descrita a lo largo de la historia como un itinerario de esfuerzo en el que sus protagonistas no han dudado en jugarse el todo con tal de alcanzar esta sublime meta. La literatura está plagada de relatos de estos héroes que han cautivado al público por su defensa de la libertad, sus esfuerzos sobrehumanos para alcanzar los más nobles ideales y por poner la sabiduría por encima de cualquier otra cuestión material.

Baste con mostrar un ejemplo literario a la par que cinematográfico de gran difusión: Noah Gordon en su best seller 'El médico' nos relata el intrincado viaje de Rob Cole en busca de la sabiduría en el que afronta todos los peligros que debe superar para conseguir su formación como médico con el único fin de ayudar a sus semejantes.

Y como héroes no pueden ni deben faltar, basta con mirar cerca para encontrar una gran multitud de valientes que, contra toda corriente, se juegan su prestigio, su economía y casi su vida en el intento de alcanzar esta sabiduría.

No podréis encontrar estos héroes en ningún clásico, ni en entre las líneas de un best seller, ni tan siquiera escondidos en alguna viñeta de un cómic. No están tan lejos. Solo tenéis que llamar al timbre de cualquier hogar en el que tras la puerta se oiga el murmullo de niños jugando. Probablemente descubriréis allí unos padres infatigables, revistiéndose con su traje de imbatibilidad y dispuestos a ir donde sea necesario para dar a sus hijos la educación que consideran adecuada con el fin de alcanzar el éxito profesional y personal.

Nuestra sociedad confunde información, conocimiento y sabiduría. Vivimos en un entorno confuso, saturado de referentes en el que la información es sobreabundante y casi todo el conocimiento está al alcance de nuestras manos. Sin embargo, no es posible alcanzar la sabiduría sin que información y conocimiento se apoyen en unos valores sólidos que solo son adquiridos en el seno de la familia y en colaboración con aquellas instituciones educativas que comparten con los padres lo necesario para el desarrollo integral de sus hijos. De ahí que sea fundamental la plena integración e identificación entre los ideales familiares y los valores establecidos en los Proyectos Educativos de los centros docentes.

Y este camino no siempre es fácil para las familias. Los padres no deberían luchar contra el sistema para conseguir que se les conceda el derecho de educar a sus hijos con arreglo a sus convicciones porque de por sí este derecho ya está contemplado a nivel constitucional y, más aún, a nivel internacional. Más bien debería ser el sistema el que, desde el la sabiduría y la generosidad, garantizase el derecho de la elección de centro donde educar a sus hijos, propiciase un ambiente sereno en el que el niño se pueda desarrollar plenamente y en el que los padres y centros compartan educación e instrucción.

La hoja de ruta es clara y se dan algunos pasos puntuales pero las ayudas a libros, la conciliación familiar o la flexibilización de horarios escolares no son suficientes para propiciar en las familias un entorno educativo eficaz.

Siendo Ministro de Educación Claudio Moyano allá por el 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública que estuvo vigente hasta 1970. A los 30 años de su publicación el mismo Moyano afirmó que «esta ley ha durado treinta años y durará otros treinta más pues es una ley de Estado, y no de partido». No se imaginaba que la fórmula duraría más de un siglo.

Sin embargo, mirando atrás y con más de cuarenta años de democracia a nuestras espaldas se han redactado ocho leyes de educación, algunas de ellas ni siquiera plenamente implantadas. En muchas ocasiones se ha hablado de pacto educativo pero las diferencias ideológicas lo han impedido legislatura tras legislatura y aunque parezca una obviedad a estas alturas hay que recordar que la libertad de enseñanza no puede ser utilizada en ningún caso como moneda de cambio de intereses políticos y mucho menos económicos.

Y en medio de todas estas peripecias nuestros héroes, los padres, luchan año tras año por la elección de centro, por la mejor formación para sus hijos y por sacar adelante sus más preciados bienes. Tenemos la esperanza de que estos héroes sean plasmados en un futuro no muy lejano en algún relato épico que deje constancia para las futuras generaciones que hubo un día en el que personas desinteresadas ganaron la batalla y fijaron las bases de lo que es el verdadero derecho a la educación.