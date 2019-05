HÉROE EN LA SOMBRA

Mateo Alemany. No le gustan los focos porque prefiere los despachos. Si le das a elegir, prefiere lidiar con Florentino Pérez que con Cristina Bea (la fantástica periodista que entrevista en la tele con derechos a jugadores y dirigentes del Valencia). No se encuentra cómodo entre titulares de prensa pero se mueve como pez en el agua entre los agentes. No mete goles pero los firma. Pone entrenadores y no los quita. Es la estrella del Valencia y no juega un solo minuto. Ayer escuchaba con atención su rueda de prensa mientras pensaba 'sin sus decisiones ni habría título de Copa, ni clasificación Champions ni vaya usted a saber cuantas cosas más'. Y el tipo ahí sentado, ante los medios, como si no pasara nada. Quizá porque siente que ahora empieza su partido favorito. El que si controla. Ese en el que no hay lesiones, falta de puntería o mala suerte que le puedan hacer perder el duelo. El fútbol mucho menos aleatorio que ahora se juega en los despachos. Su terreno de juego. No en vano, según aterrizó en Valencia, lo primero que hizo fue tumbar la llegada de Setién y apostar por Marcelino. Llegó para mandar y ejerció desde el primer día. No hace falta que les cuente el resultado que aquella decisión: dos años de dos en Champions, tres semifinales en tres torneos de eliminatorias, una final y un título. Ahora vas y lo cuentas. Aunque quizá su mayor órdago fue evitar la destitución de su propia apuesta cuando peor andaban las cosas. Aquel diciembre horribilis en el que un despido de Marcelino hubiera sido aceptado con la lógica de los resultados y aplaudido por la nerviosa propiedad. Pero no. Alemany se plantó en Singapur y apostó todo por Marcelino. Y cuando digo todo, es todo. Y hasta ahí puedo leer. Se la jugó y ganó. Y ganó el Valencia, ganó Lim y ganamos todos. Ayer escuchaba a Alemany y recordaba sus puños al cielo en el Villamarín tras ganar la Copa del Rey. Sus bailes en el palco al día siguiente en Mestalla. Sacando al niño pequeño que todos llevamos dentro. Creo que aterrizó en Valencia siendo un gran gestor pero sin entender muy bien la dimensión social del club al que llegaba. Cabeza caliente pero corazón frío. El valencianismo, con su marea en Sevilla, en las calles camino de Mestalla, en la fiesta en el coliseo y durante la tarde institucional le hicieron sentir al fin la grandeza del Valencia que dirige. Le tocó el corazón. Era lo que le faltaba por aprender para completar un capitán de barco total: conocer el barco pero también sentirlo. Se cierra el circulo. Pero cuidado. Ayer anunció que su contrato expira más pronto que tarde. No lo duden: ni Rodrigos, Guedes, Gayàs, pitos o flautas. La operación más urgente de este club es la renovación de su estrella. Y, ya después, todo lo demás. Es Leo Messi en el Valencia CF.