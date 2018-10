La herencia

Dice Aznar que él entregó a su sucesor un espacio unificado en la derecha y que Rajoy ha entregado a Casado uno troceado en tres partes. Se refiere por supuesto al propio Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, cuyo acto en Vistalegre sorprendió a muchos. Rajoy no era un político sino un gestor y es normal que haya dejado al partido huérfano de alma y de ideas. El PP se parecía tanto al PSOE que solo era cuestión de tiempo que surgieran los competidores. Primero Ciudadanos atacando las contradicciones territoriales, los pactos con los nacionalistas y la tibieza con el independentismo, y después Vox para recordar que el PP fue un día una formación que, unas veces con más y otras con menos acierto, tenía unos valores que constituían su ideario natural. La lógica evolución ideológica no puede confundirse con la desnaturalización salvaje, porque además si abandonas un espacio político es seguro que vendrá otro a ocuparlo por ti. Le ocurrió al PSOE con Podemos y le ha sucedido al PP con Ciudadanos y Vox. Rivera muerde en el centro liberal y en el patriotismo sin complejos y Vox en la derecha sin apellidos y políticamente incorrecta. Una pinza compleja de la que Casado se tendrá que librar si no quiere consolidar un liderato débil y difuso alimentado por el caso máster. En España se ha acabado eso de votar con la nariz tapada porque en cada uno de los grandes espacios ideológicos de derecha e izquierda hay alternativas en tan dura competencia como antes protagonizaban socialistas y populares. La lucha no es tanto contra el otro gran partido del espectro político sino contra el que se encuentra al lado en tu espacio ideológico, lo que obligará a redefinir propuestas y programas. Lo políticamente correcto agoniza y la alternancia será sustituida por alianzas, solo hay que ver Italia, ahora inimaginables.