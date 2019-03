HEPTAMERON CON EL VALENCIA

Gérard Oberlé acaba de publicar un delicioso libro de siete historias, acorde con la etimología de la palabra del título, 'Heptaméron avec Chardonnay', y a uno le entran ganas, a falta de Chardonnay, de consumar una columna, perpetrarla, haciendo el Heptameron de la semana, dividida entre lo que sucede antes del partido de Copa del jueves y el resto de días de la semana. El lunes de la publicación de la columna, todo son dudas con origen en Butarque, y cuando escribes sobre la figura de Roberto Gil y el Valencia de la Copa de 1967, nos enteramos de la muerte de Waldo. Hago cábalas sobre la simetría entre los 50 y los 100 años del Valencia, y de cómo para que se pliegue la historia de manera exacta entre los dos períodos nos hace falta esta Copa. Martes de terror, en silencio. El miércoles es el funeral de Waldo, ayuno de presencia institucional. Estos gestos, para lo poco que cuestan, nos hacen pequeños. Viendo el programa de libros de François Busnel, La Grande Librairie, uno de los novelistas habla de la esperanza fatigada. Eso mismo. No alcanzo a comprender la insistencia de la actual propiedad del club en no protagonizar el entusiasmo, como si este negocio no fuera sobre esto y no fuera bueno para ellos. En lugar de hacer algo grande, también rentable, parecería que el club es como una gigantesca estación de tránsito, un intercambiador de jugadores, cesiones, ventas y futuras incorporaciones. Piensas a veces si esa manera de poner sordina al entusiasmo, o concebirlo como un entusiasmo franquiciado, desde 1919, no es una manera de evitar que la efervescencia llevara a la gente a pensar en la toma del Palacio de Invierno de Petrogrado. Ver el Madrid-Barcelona no tranquiliza nada. Ni siquiera tengo la prudencia de ver Maestros de la Costura, como Rafa Lahuerta, fórmula eficacísima para calmar los nervios. Desde la noche del miércoles cada minuto del trabajo oficial, del trabajo doméstico, del ocio, consiste en inventar puntos de distracción para olvidar el partido del jueves, y al tiempo para pensar en que por fin pase el partido y ya sea el 1 de marzo. Evoco la necesidad de una habitación del pánico. Pero al final no fue necesario. La victoria sentida surgió desde el momento que rompimos el minuto de silencio por Waldo y lo transformamos en un aplauso sentido, auténtico, antiguo. La rebeldía de la grada. Somos como somos. Celebramos lo que nos da la gana. Hay una madurez colosal en el hecho de que la disputa de la final, y el viaje, y el debate sobre el reparto de las entradas, sea la alegría misma. Es la joie de vivre. Ser feliz no es contar las estrellas de un restaurante. Pueden ser unos quesos y una demibouteille en un bistrot perdido en la rue Mouffetard. No nos damos cuenta, pero el trofeo, festejar la vida, estaba el jueves ya en la Avenida de Suecia.