El helicóptero Arsénico por diversión Peor sería utilizar el Falcon, sin duda, pero al menos en él sabemos que el único protagonista es Sánchez en el rol de Kennedy MARÍA JOSÉ POU Viernes, 11 octubre 2019, 09:41

Cuando leí que el gobierno estaba sopesando trasladar los restos de Franco en helicóptero, no pude evitar recordar 'La Dolce Vita'. En el comienzo de la célebre película de Fellini, un enorme Cristo es trasladado, enganchado en un helicóptero, por encima de descampados, termas y terrazas romanas. Desde ellas, un grupo de señoras estupendas en bikini saluda al segundo helicóptero donde viajan los periodistas que cubren el evento, Marcelo y Paparazzo, que revolotean durante un rato para averiguar su teléfono. A cambio, les confiesan el destino de esa gran estatua: el propio Papa. Es la paradoja que muestra Fellini con la película, la vida que explota entre la Roma sacra y la pecadora; la del rezo y la del placer; la virtuosa y la lujuriosa.

Ciertamente, el traslado de Franco sería mucho más prudente, tal y como pretende el gobierno. Por lo que dicen, no habrá imágenes, se preservará la intimidad y se recurrirá al helicóptero por razones de seguridad. Sin embargo, cuesta creer que un helicóptero saliendo de Cuelgamuros sea un ejercicio de discreción. Peor sería utilizar el Falcon, sin duda, pero al menos en él sabemos que el único protagonista es el presidente Sánchez en el rol de Kennedy. Nadie más. Ni vivo ni muerto.

Cuando pienso en el helicóptero funerario se me representa la imagen del Cristo de Fellini bajo el que se santiguan quienes lo ven pasar y cuya sombra 'toca' a unos albañiles en una obra o a los niños que juegan y corren tras ella. Es la extensión del poder divino sobre la Ciudad Eterna. La misma sensación tengo al pensar en cómo la larga sombra de la dictadura es capaz de impactar en el presente. Es cierto que supone un capítulo mal cerrado de nuestra historia, dando espacio privilegiado a quien debería agradecer haber sido enterrado en su país. Otros, por menos, han muerto en el exilio. Pero la capacidad que tenemos los españoles de magnificar un hecho digno de poca atención hasta convertirlo en el centro de nuestros debates parece el Cristo desubicado que sobrevuela Roma en el film de Fellini. Una escena de otro tiempo incrustada en el nuestro.

Pasamos días, desvelos y guerra de guerrillas defendiendo los derechos de una familia sobre una tumba o los de la sociedad sobre su memoria pero no reservamos ni un segundo a pensar en las otras familias. Conozco a alguna que ha recibido carta de su ayuntamiento explicándole que iban a sacar los restos de los padres por falta de pago. Les he visto llorar y renunciar a otros gastos con tal de asegurarse el eterno descanso de los suyos. Ésas son las únicas exhumaciones contra el criterio familiar que me quitan el sueño. A menudo nos parece un gasto menor, no es imprescindible y no hay ayudas para quienes no pueden afrontarlo. Sin embargo, la impotencia de esas personas ante un atropello a su propia memoria familiar es realmente dolorosa. Esas familias me importan más que una con inexplicables privilegios.