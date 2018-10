LA AUSENCIA DE MURTHY

Cada vez que no veo a Anil Murthy me acuerdo de Jaume Ortí. La ausencia del actual presidente me lleva al llorado Bonico. La falla de la Plaza de la Reina presentó su monumento fallero, un homenaje al centenario del Valencia, un bonito recuerdo en pleno centro de la ciudad, a unos pasos del lugar donde en 1919 se fundó el Valencia Football-Club. Por el casal fallero se pasaron los de siempre, Juan Cruz Sol y Ricardo Arias. Dos exjugadores que tienen nómina para dedicarse a ello, pero al margen del sueldo sé que lo hacen por gusto y convicción. Sol y Arias aman al Valencia por encima de muchas cosas.

En actos como estos, fallero y futbolero, es donde se saborea parte de la esencia del valencianismo. Me imagino a Ortí cogiendo el micro, improvisando el discurso, con argumentos desencadenados, de idas y vueltas, con sentimiento, orgullo y afición. El presidente del pueblo, el mandatario de la afición era así. Un torrente de valencianismo y valencianía. Dentro de poco hará un año que se marchó, doce meses de orfandad para un valencianismo que no se puede sentir identificado con la actual propiedad. Peter Lim vive blindado en su mampara de guardaespaldas y cristal, alejado a kilómetros de una afición que ha optado por brindarle la indiferencia, el peor de los sentimientos.

Anil Murthy, el presidente a sueldo, es un tipo dicharachero, amable, encajador y distante. Detrás de esa sonrisa se esconde una medida estrategia. Las comparaciones son odiosas y si son con Ortí, terribles y demoledoras. Me hubiera gustado que Murthy se hubiera mezclado entre el fallerío, que hubiera conocido lo que es plantar un monumento al 'tombe', que hubiera mostrado el mínimo interés por 'El León de Mestalla', esa falla que volverá 95 años después, una forma de recuperar la memoria y de hacer escudo. El pasado quizá es la mejor manera de relatar el presente. El Valencia Club de Fútbol presentó el pasado verano el inicio de unos actos para celebrar el centenario. Un programa que, por ahora, se ha mostrado anoréxico. La gala en el Palau de Les Arts fue más un tentempié musical que un evento con sabor a historia de verdad. Se salvó el presentador y poco más. El club ha mercantilizado la efeméride con una camiseta cara y simple, al tiempo que trata de capitalizar los cien años con banderas y bufandas alejadas de las señas de identidad. Los medios de comunicación y colectivos de diversa índole han impulsado la celebración de estos primeros cien años con iniciativas que relatan los éxitos y las decepciones de uno de los motores de la sociedad valenciana. El Valencia va más allá del fútbol. En realidad no duele la ausencia de Murthy. Lo que de verdad hiere es que la vida no haya sido justa con gente como Jaume Ortí, que hubiera saboreado cada día de este año.