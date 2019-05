Se acaba una semana marcada por las cifras del paro, la derrota del Valencia ante el Arsenal, la campaña electoral, la muerte de Rubalcaba, la enésima polémica en el Museo de Bellas Artes, la ponentada, el informe de la Fiscalía General del Estado (la Comunitat es la autonomía con más denuncias de violaciones a menores), pero también por el magnífico concierto de Bob Dylan en el coso de la calle Xàtiva. Cada cual sabe cómo llega al domingo: con fuerzas, bajo de batería o llamando al Sr. Lobo. El personaje que encarnó Harvey Keitel, quien mañana cumple 80 años, se presentaba en 'Pulp Fiction' como un experto solucionando problemas pero no porque haya cursado un grado en resolución de conflictos o sea cum laude en obtención de recursos sino porque ganó experiencia solventando marrones previos. No sé si el planeta necesita más señores Lobo al estilo tarantiniano, pero de lo que no hay duda es de que el mundo va sobrado de problemas.